Inauguraron obras en el Autódromo

El intendente Luis Castellano, el gobernador Miguel Lifschitz y el vicepresidente segundo de la Asociación Mutual, Social y Deportiva Atlético de Rafaela, Adrián Steinacker, inauguraron este domingo al mediodía la primera etapa de obras de remodelación en el Autódromo "Ciudad de Rafaela".Las autoridades estuvieron acompañadas por diversos funcionarios y legisladores rafaelinos y santafesinos, como así también directivos y allegados a la entidad albiceleste, entre ellos Ero Borgogno.Los trabajos se llevaron adelante con un aporte del gobierno provincial, e incluyen un nuevo pórtico de acceso, tramos de nuevo pavimento de hormigón desde el ingreso por avenida Lehmann hasta el comienzo de la pendiente del túnel, con las respectivas isletas, y el tramo que continúa, posterior al túnel, hasta el sector de boxes; asimismo, una rotonda en dicha zona para facilitar el tránsito ordenado de vehículos; playones de hormigón que se destinarán, entre otras actividades, a la colocación de las carpas y motorhomes que proveen servicios de comidas durante las competencias de mayor convocatoria.El acto constó de un corte de cintas, el descubrimiento de una placa conmemorativa y palabras de autoridades y referentes. "Este lugar es muy especial: Rafaela no cuenta con muchos elementos identitarios: el adoquinado que estamos recuperando, el mástil que se nos cayó y recuperamos también, y este circuito, que es parte de nuestra historia", enumeró Castellano, en referencia a la necesidad de preservar y proyectar los hitos arquitectónicos, urbanísticos e históricos que nos identifican como miembros de esta comunidad. "El pavimento que oportunamente se hizo hasta aquí, prolongando bulevar Lehmann, expandió a Rafaela y acercó el circuito a la ciudad: antes, venir aquí era venir al campo", recordó el primer mandatario."Quiero destacar el desafío que tienen todos los dirigentes, que aportan su tiempo todos los días, que dejan su familia, su trabajo, sus ocupaciones, para venir a compartir desinteresadamente esta pasión y mantener esta gran infraestructura con mucho esfuerzo", reconoció el titular del Ejecutivo. "Es un esfuerzo -prosiguió- que requiere del acompañamiento de todos los niveles del Estado". "El municipio lo viene haciendo a través de muchas acciones conjuntas que no me voy a detener a nombrar; y ahora, el gobierno provincial cumple con este compromiso, esta importante inversión en infraestructura", reconoció el intendente. "Estoy seguro de que si seguimos trabajando juntos, podremos lograr mucho más".Finalmente, Castellano agradeció a Adrian Steinacker, y en su nombre a toda la plana directiva de la Subcomisión de Automovilismo y del Club, y especialmente "a Ero y a la familia Borgogno, por tanto esfuerzo puesto aquí durante tantos años". Asimismo, manifestó su agradecimiento al gobernador Lifschitz, y señaló que "para que Rafaela pueda seguir estando en el calendario de circuitos santafesinos y competir a nivel nacional, es necesario el esfuerzo articulado". "Sabemos que hay provincias a las que llegan fondos nacionales para sostener los circuitos; nosotros también necesitamos ser parte de esa realidad, para seguir instalándonos como una alternativa deportiva y de turismo en Santa Fe y en la Argentina", concluyó.