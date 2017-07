El gobierno central busca la nacionalización del comicio

Mientras el precandidato a diputado nacional por Santa Fe Luis Contigiani (FPCyS) trata de advertirle a la sociedad que no caiga en la trampa de la falsa grieta o polarización que propone el gobierno central, propendiendo a la "provincialización" de la campaña, una modificación del decreto nacional que asigna la publicidad electoral ratifica la estratégica intención del presidente Macri: nacionalizar las elecciones para que la polarización entre el "pasado" (Cristina Fernández) y el "futuro" (Cambiemos) ocupe todos los hemisferios cerebrales de atención de la sociedad, que sigue instintivamente mirando al dólar como si fuese el termómetro que mide la fiebre del gobierno.La enmienda presidencial llevará a que las 43 señales nacionales de noticias, deportes, cine, gourmet, que retransmiten los operadores de cable del país emitan desde el 13 de julio la publicidad de todos los candidatos a diputados nacionales (cuando históricamente correspondía sólo a la presidencial por ser una elección de distrito único).De esta manera, y de acuerdo a la proporción fijada (padrón electoral), los habitantes de la provincia de Santa Fe cuando estén mirando esas señales nacionales serán bombardeados con los spots de campaña de Randazzo, Massa, Cristina Fernández, Esteban Bullrich, Carrió, Lousteau (Cambiemos y Randazzo son los que más segundos tendrán); todos candidatos que los santafesinos no encontrarán sobre los pupitres de las aulas donde votarán el 13 de agosto y el 22 de octubre.Una reciente encuesta de Alejandrina Retamar señala que la inseguridad sigue siendo el principal factor de perturbación social; a renglón seguido se ubica la economía con sus correlatos "inflación" y "no llego a fin de mes". La corrupción quedó relegada al tercer lugar, cuando hace unos meses atrás encabezaba las encuestas.El Ministerio de Seguridad de la Nación y el INDEC acaban de geolocalizar a la ciudad de Santa Fe con la tasa de homicidios más alta del país, con un índice de 22,2 cada 100 mil habitantes; el informe refleja un aumento del 12,7% respecto de 2015, haciendo mención, capciosamente, que "en líneas generales, la cantidad de homicidios bajó en todo el país, al igual que los robos y hurtos". La propia Ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dicho, contradictoriamente, hace unas semanas que (gracias a la intervención de las fuerzas federales) el delito había disminuido un 35% en la provincia de Santa Fe.Desde el Ministerio que conduce Maximiliano Pullaro aclararon que efectivamente durante el inicio del 2016 la ciudad de Santa Fe tuvo un aumento notorio del homicidio, que comenzó a reducirse en el segundo semestre y con mayor fuerza de octubre a diciembre. 2017 sostiene esa baja y se está en un 60% menos de homicidios respecto al 2016, con lo cual presumen de manera optimista que el año que viene la ciudad de Santa Fe abandonará el primer puesto del ranking.Agregan desde el Ministerio de Seguridad que a diferencia de otras ciudades, Santa Fe tiene homicidios donde la víctima y el victimario se conocían, vale decir que son homicidios vinculados a la violencia cultural, no el resultado de un hecho de inseguridad. Describen que en otras ciudades hay menos homicidios pero generan más conmoción, porque resultan de robos o entraderas, y que la ciudad de Santa Fe es una de las ciudades con menor cantidad de entraderas del país.Mientras se espera que despegue la economía, el "diagnóstico por imagen" que arrojan las encuestas indica también como signo de preocupación ciudadana el azote de la droga (ignorado letalmente por el gobierno anterior); pues bien, hacía allí se enfocan los cañones con múltiples y espectaculares operativos (algunos con la misma avioneta atrapada en Buenos Aires y Santiago del Estero) que llevaron sobre el filo de la semana pasada a meter preso en esta capital a un precandidato a concejal.El ministro del Interior Rogelio Frigerio le puso como condición a la intendente de Rosario Mónica Fein forzar una reducción de personal municipal a cambio de autorizar un empréstito para el municipio. "No nos vengan con eso de la frazada corta: lo sospechábamos y ahora sabemos que la frazada es muy corta, amarilla y llega solo hasta la General Paz", replicó Fein.José Corral disparó el primer misil contra Miguel Lifschitz tratando de impactar en la figura de su candidato a concejal estrella de esta capital, el senador Emilio Jatón, criticándolo porque desde su banca senatorial por La Capital no defendió la inclusión del Fondo de Obras Menores para esta ciudad capital, que significarían unos 70 millones de pesos para este año.Inmediatamente desde la Casa Gris respondieron con artillería pesada: "Corral es ingrato e injusto", disparó el ministro de Gobierno Pablo Farías, quien le recordó a Corral que "el senador Jatón acompañó el proyecto de ley para incluir a Santa Fe en el Fondo de Obras Menores. A su vez, le pidió al intendente local que explique por qué no dijo nada ni hizo reclamos cuando a fines del año pasado el Gobierno nacional aumentó “escandalosamente” el Fondo del Conurbano Bonaerense y no el Fondo del Conurbano de Santa Fe.Desde el gobierno provincial le pidieron al intendente de Santa Fe que en cambio reclame al presidente Mauricio Macri los casi 50 mil millones de pesos que se adeuda a la provincia en virtud del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de noviembre del 2015, que declaró inconstitucional la deducción del 15 por ciento de la masa de impuestos coparticipables que realizaba la Nación sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y, en menor medida, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip); sentencia que benefició a Santa Fe, San Luis y Córdoba.¿Cómo llega Santa Fe a deducir que son 50 mil millones de pesos (cuando hace un año eran 40 mil millones de pesos con intereses, ya que la deuda histórica es de 23 mil millones de pesos)?. Desde el Ministerio de Economía local solo dicen que se llega a ese monto "usando un criterio razonable de actualización", que lo van a develar cuando hagan la presentación formal ante la Nación. Quizás desde Economía estarían calculando los intereses de la deuda sobre la base de la tasa de interés Badlar, que es la tasa de interés que se utiliza para depósitos mayores a un millón de pesos, y que marca el nivel de tasa de interés para el resto de las tasas de interés del sistema financiero argentino.De esta manera, si a noviembre del 2015 la deuda era de 40 mil millones de pesos, a un año y medio con un promedio del 37 % de la tasa badlar, la cifra ascendería a los 50 mil millones reclamados por el gobernador Lifschitz que haría una propuesta de devolución en letras y efectivo, previa movida política invitando a los actores de la oposición para que ayuden en el reclamo. ¿Quién se negaría a acompañar a la Provincia (no a Lifschitz) en tan encomiable cruzada?Miguel Lifschitz aplicó el proverbio "el enemigo de mi enemigo es mi amigo" con Jorge Boasso (ambos tienen de adversario común a José Corral) al declarar que el concejal rosarino fue "proscripto" por Cambiemos al no permitirle formar parte del Frente, obligándolo a ir con su lista Fuerza para el Cambio en el Partido Unite. José Corral argumentó que Boasso presentó miles de avales con severas inconsistencias.De esta manera, sólo el FPCyS tendrá PASO entre la lista oficial encabezada por el ministro de la Producción Luis Contigiani y la concejal rosarina María Eugenia Schmuck, ya que Boasso y Cantard, los otros dos grandes contendientes, irán directamente a octubre.En el peronismo, Agustín Rossi está convencido que le ganará las primarias a Alejandra Rodenas, basándose en su "voto cautivo" versus el bajo nivel de penetración de aquí a las elecciones (dentro de cuarenta días) que tendrá su contrincante. Rossi descree del supuesto arrastre de votos de los senadores y menos aún del viscoso apoyo de los intendentes y presidentes comunales, más preocupados por defender sus concejalías y jefaturas comunales que por la disputa nacional. Y finalmente un gran protagonista electoral intangible (pero real): el dólar. Los economistas aseguran que no tiene relevancia en la economía. No es lo que interpreta la sociedad: las casas de cambio y los arbolitos trabajan a destajo. Y los precios se hamacan al vaivén del billete verde.