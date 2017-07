Barraza: "no pudimos hilvanar nuestro juego"

Por esas cosas que tiene el fútbol, Gustavo Barraza está en una de las semanas más incómodas desde que hace un año y medio regresó al Club, en la función de entrenador. No quizás tan dolorosa como cuando se perdió la final el año pasado con Mandiyú, pero si preocupante porque en 15 días se pasó de festejar un título en la Liga Rafaelina con una gran campaña a padecer resultados muy negativos, con una eliminación y un comienzo con derrota en el clásico."A nadie le gusta perder, seguro que no estamos conformes. Pensábamos una cosa, planteamos otra cosa, pero no pudimos hivanar nuestro juego, los jugadores que podían crear no tuvieron su día. El '9' hizo los goles en los momentos justos, creo que pasa por ahí la explicación, el partido fue parejo y me parece que no fueron superiores. Pero ya está y hay que dar vuelta la página", señaló el Negro en caliente, cuando la delegación benhurense dejaba el Coloso.Sobre el funcionamiento del equipo y puntualmente el aspecto defensivo, expresó que "achicamos mal y nos pinchan una pelota por arriba de los centrales, no porque quedamos mal parados". Y en cuanto al tema ofensivo, manifestó que "tenemos un par de variantes y trataremos de usarlas en el próximo partido. El otro día pusimos todos los delanteros y tampoco pudimos ganar".El técnico no puso excusas en cuanto a ausencias. "Tenemos a Carrizo que lo esperamos hasta último momento, no lo quisimos arriesgar, y a Izaguirre con un esguince de rodilla. Pero todos los jugadores están para jugar, decidí parar un equipo, no se dio y a pensar en lo que viene", afirmó.Barraza relativizó el tema de las presiones por estos malos resultados. "Todos los domingos hay que ganar, pero puede pasar quedarte afuera de la Copa Santa Fe como lo hicimos, y arrancar en esta cancha y perder, es algo que puede pasar. Ben Hur es un equipo grande que siempre tiene que ser protagonista, a veces se puede y otras no".