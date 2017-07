Barbero: "la presentación que todos queríamos tener"

Fue sin dudas el inicio ideal para Maximiliano Barbero como entrenador de 9 de Julio. Su equipo avanzó en la Copa Santa Fe con autoridad y en la primera fecha del Federal B ganó el clásico. Era comprensible su felicidad, al salir de la zona de vestuarios para hablar con la prensa."Sí, sin dudas es algo soñado esto. Ganar y ver la gente del '9' festejar. Se dio la presentación que todos queríamos tener", manifestó en sus primeras palabras.En el análisis del partido, puntualizó que "sabemos que Ben Hur tiene muy buen equipo de mitad de cancha hacia adelante. Pero ya demostramos en el partido con Cosmos que defensivamente somos un equipo muy duro, y que cuando tiene la pelota sabe dañar y a lo que juega".Agregó que "el partido fue muy trabado en el primer tiempo, donde generamos las situaciones de gol más claras. En el segundo tiempo Ben Hur, cuando mete todos los delanteros en cancha sabemos que son muy duros, la aguantan bien, pueden pasar al ataque, son veloces. Sufrimos 15 minutos de acomodarnos, hasta que pudimos encontrar los espacios de contra".En cuanto a cómo fue preparando este encuentro, reconoció que "desde un principio en la semana había pensado en dar nuevamente la posibilidad a estos jugadores que habían pasado en la Copa Santa Fe. Hasta el jueves Tarasco estaba en el equipo titular, luego iba a ir al banco y por una lesión decidimos no arriesgarlo, para tenerlo el fin de semana".Sobre la evolución de su equipo en estas últimas semanas, mencionó que "el equipo estaba bien, solo que en los últimos partidos de Liga tuvo empates que no había merecido. Pero esas victorias con Cosmos nos dio posibilidades de levantar la autoestima y volver a creer en el equipo".Más allá de los resultados, se le consultó si representaba una cuota extra de tranquilidad frente a la gente juliense. "Representa mucho, soñaba con esta presentación de pasar en la Copa y ganar el clásico, no se si para agrandar la espalda porque tengo el respaldo de dirigentes y Werlen, pero para que me de confianza de seguir laburando. Que la gente empiece a creer en el trabajo de uno".Finalmente, Barbero dejó en claro que sus dirigidos deberán revalidar su lugar en el once titular en cada semana, y que toma varios factores para definir la formación. "No tengo un equipo titular, es día a día, partido a partido, que juegue el que mejor está y también de acuerdo al rival, que se analiza mucho".