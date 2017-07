Proyectan un repunte "notable" del consumo

BUENOS AIRES, 10 (NA). - Una mejora "notable" en el consumo se registrará en la segunda mitad del año ante una "recuperación" de los salarios tras las paritarias, estimó ayer un informe privado. Según el análisis elaborado por el Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM), también impactará en el avance un "freno en los aumentos de precios" y el pago de aguinaldo, los cuales "aparecen como los principales puntales de la reactivación que se consolidaría a partir de octubre".

En ese sentido, estimó que "se registrará una mejora notable en la segunda mitad de este año". El presidente de la entidad, Miguel Calvete, consideró que "se ha estimado un crecimiento del consumo total para 2017 de entre un 3% y un 3,5%". "Con los precios mucho más ajustados a la oferta y demanda del mercado, los comerciantes capitalizarían la reactivación de la economía", evaluó.

El sondeo indicó que se espera que "el poder adquisitivo recupere un poco el terreno perdido, a diferencia del año pasado, cuando los salarios ajustados por inflación sufrieron una caída total de hasta un 10%". Calvete aseguró que "los aumentos inyectarán una mayor disponibilidad de pesos circulantes que se volcará al consumo de bienes primarios, pero que no se reflejará en la inflación debido a la recesión que sacudió al consumo durante todo el 2016".

De ese modo, argumentó que "salvo casos puntuales, la tendencia de recuperación a nivel general comenzará recién durante octubre y se consolidará definitivamente hacia noviembre de este año". Según INDECOM, "otros factores que pueden elevar el consumo en la segunda parte del año tienen que ver con las operaciones efectuadas a través de los programas estatales de ventas en cuotas con tarjetas ´Ahora 12 y 18´ y el impulso turístico derivado de las vacaciones de invierno".



LA ANONIMA

"PIERDE PLATA"

Federico Braun, presidente de la cadena de supermercados La Anónima y tío del secretario de Comercio de la Nación, admitió que a la compañía no le está yendo bien como consecuencia de la caída del consumo y culpó por las remarcaciones a la "elevada presión impositiva".

Federico es tío de Miguel Braun, a cargo de la política de precios, quien suele recibir cuestionamientos desde la oposición por un supuesto conflicto de intereses al ejercer esa función. El dueño de La Anónima también es tío, pero en segundo grado, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y hasta el momento no había aceptado hablar en forma pública de ambas relaciones familiares. Ahora lo hizo, y aclaró que Peña es "uno de los 147 sobrinos segundos que tengo, nunca pisó La Anónima, jamás vino a estas oficinas y yo lo conocí recién hace cuatro años".

No obstante, más cercano es el vínculo que lo une con su sobrino, el secretario de Comercio, aunque igual lo despegó de la empresa familiar. "Es hijo de un hermano que falleció, mi hermano entonces no tenía ninguna acción y, en consecuencia, no heredó ninguna", indicó el dueño de La Anónima en diálogo con La Nación.

Dijo que en algún momento Miguel Braun hizo una "pequeña compra (de acciones), como cualquiera de los miles de accionistas que tiene La Anónima", pero aclaró que "las vendió en 2015 antes de asumir". En cuanto a las ventas de la cadena durante el último año, el propietario de La Anónima señaló: "A mí no me gusta mucho andar diciendo cómo nos va, pero a fin de cuentas, la empresa tiene un balance que es público y no nos está yendo bien".

"El pensamiento de que Miguel controla a su tío y hay un conflicto de interés, no tiene sentido. Si fuera así, nos salió mal, porque perdimos plata", ironizó el empresario. A pesar de describir como complicado el momento actual, se mostró optimista y consideró que la recesión "se está terminando".

Braun también rechazó que los supermercados sean formadores de precios y responsabilizó por las remarcaciones a la "alta presión impositiva" del país, a la cual consideró "insoportable".