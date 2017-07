"No vamos a caer en la trampa de la grieta"

Con las elecciones legislativas a la vuelta del almanaque, los principales dirigentes del Partido Socialista confluyeron ayer en Rafaela para participar de los actos por el nuevo aniversario del Día de la Independencia, inaugurar obras y además compartir el ya tradicional "locro patriótico" en el Club Independiente, al que asistieron cerca de 800 personas. El encuentro contó con la presencia del presidente del Partido Socialista a nivel nacional y actual titular de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Antonio Bonfatti, el gobernador, Miguel Lifschitz, el ministro de la Producción y candidato a diputado nacional, Luis Contigiani, y la concejala de esta ciudad, Natalia Enrico, quien buscará renovar su mandato.

Bonfatti llegó a las 12:30 y desde ese momento no paró de saludar a la militancia socialista, aceptó sacarse selfies y se acercó a saludar a todo el equipo de trabajo que se encargó de cocinar el locro. "Qué pinta tiene esto", dijo mientras miraba una de las grandes ollas.

En diálogo con LA OPINION, el titular del socialismo expresó que "el locro patriótico, que es una tradición de nuestro partido desde 1973 nos permite celebrar la Patria y además genera un buen día para reencontrarse con la familia socialista y con los amigos de Rafaela y la región". Ante el salón colmado del club Independiente, destacó que "el socialismo crece en la Provincia y en el país, fíjese que tenemos 402 listas presentadas en Santa Fe para las próximas elecciones, muchas de ellas en el departamento Castellanos, esto demuestra que no éramos una moda".

- ¿Cuál será la estrategia del Frente Progresista para evitar la tan promocionada polarización electoral entre Cambiemos y el peronismo en sus diversos formatos?

- Nosotros insistimos en la necesidad de no caer en el blanco y negro, no caer en la trampa en la que nos quiere hacer caer el Gobierno nacional confrontando con el gobierno anterior. Ninguno de los dos están dando respuesta. Ni la corrupción ni el ajuste. Creemos que en la Provincia de Santa Fe hay un modelo distinto que en base a diálogo y encuentros genera consensos que se traducen en respuestas a las demandas de la gente. Tenemos que dar una gran lucha contra la polarización. Mire usted, el 5 de junio un decreto del Presidente establece que las publicidades en los 23 medios nacionales será en función de la cantidad de habitantes. Esto significa que todo el país vamos a vivir una tremenda publicidad de los candidatos de la Provincia de Buenos Aires.

- ¿En este marco cree que Contigiani llegará al Congreso?

- Tenemos una buena propuesta y mejores candidatos. En Santa Fe tenemos un modelo para mostrar que ya lleva una década con políticas de educación, de salud, de apoyo a los sectores productivos. Vamos a seguir bregando por una mayor igualdad, solidaridad, transparencia, libertad. Vivimos una etapa muy complicada en este mundo, ocho familias detentan la misma riqueza que el 50 por ciento de la humanidad más pobre. Esto genera grandes desigualdades y crea enormes desafíos. En ese lugar nos van a encontrar trabajando.

Al locro patriótico también asistieron el diputado provincial, Omar Martínez, la diputada nacional, Alicia Ciciliani, y el secretario General del PS de Santa Fe, Enrique Estévez, entre otros.

Por su parte, en su mensaje final Lifschitz ponderó el gobierno del Frente Progresista a modo de arenga ante las próximas elecciones. "En estos diez años de gobierno en Santa Fe, pudimos por primera vez tener una política de salud pública, con 90 centros de atención primaria en toda la provincia, con hospitales que estamos terminando de construir, con recursos para los municipios, con una política de cultura al acceso de todos. Estamos haciendo obras de infraestructura como nunca se habían hecho. Hemos mejorado los niveles de seguridad e inaugurado acueductos. No somos un futuro de promesas, somos un presente de realidades", concluyó.