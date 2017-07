Detienen en Rafaela al hombre que mató a una docente en un choque

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rafaela detuvo el viernes a Miguel Angel Luna, un hombre de 30 años, que había sido declarado rebelde por la Justicia en el marco de una causa por el homicidio de la maestra Susana Mónica Raffín, en un hecho sucedido en la madrugada del 25 de diciembre de 2013 en la ciudad de Avellaneda.

De acuerdo a lo informado por diario El Litoral, el prófugo residía en Rafaela, donde trabajaba en una obra en construcción de la cual se había ausentado desde hacía algunos días después de haberse enterado que la Policía lo había ido a buscar a la ciudad de San Justo, donde había fijado domicilio legal.

En el momento de ser detenido por agentes de la PDI, Luna había ido a buscar una encomienda a bordo de una camioneta Nissan y al advertir a los efectivos de seguridad intentó darse a la fuga, aunque finalmente logró ser reducido.

La causa por la muerte de Raffin volvió a tomar impulso por los reclamos de familiares, que no ocultaron su malestar ante la fuga del imputado. En este marco, el fiscal de Cámaras de Vera, José Antonio Mántaras, realizó personalmente diligencias oficiales tendientes a reactivar la pesquisa, que si bien hacía un tiempo estaba ordenada, no había logrado los resultados esperados.

Según El Litoral, Luna fue procesado con prisión preventiva al ser considerado presunto autor de los delitos de “homicidio simple con dolo eventual, lesiones graves, lesiones leves y daño en concurso ideal”, por haber ocasionado un trágico siniestro vial en la madrugada del 25 de diciembre de 2013 producto del cual falleció la docente Mónica Susana Raffín, de 47 años y hubo otras personas heridas.

El juez de Instrucción de Reconquista, Virgilio Palud, ordenó la medida cautelar para Luna en enero de 2014, aunque posteriormente se le concedió la libertad mientras se sustanciaba el proceso. En este contexto, con la causa ya terminada y lista para dictarse la sentencia, el juez de Vera, Nicolás Muse Chemes lo citó para la audiencia del Artículo 41, que es la entrevista previa que todo magistrado debe tener con el imputado antes del fallo. Sin embargo, la notificación nunca pudo ser entregada a Luna por desconocerse su paradero.

Por tal motivo, el Dr. Muse Chemes lo declaró en rebeldía y se inició la búsqueda que concluyó el viernes pasado en Rafaela.

De acuerdo a El Litoral, Luna iba al volante de una camioneta Toyota Hilux la madrugada de Navidad, cuando se llevó por delante un auto Fiat Palio Adventure que estaba detenido en el semáforo ubicado en la esquina de avenida Oro Blanco (Ruta 11) y calle San Martín de Avellaneda. A causa de la violencia del impacto, la conductora del auto perdió la vida. Y a diferencia de otras muertes por siniestros viales, el juez Palud consideró que no se trataba de un "homicidio culposo" sino que el conductor transitaba por la zona urbana de Avellaneda a una excesiva velocidad, al punto que el velocímetro de la camioneta quedó clavado en 150 km/h. En la escena también circulaba la hermana de la víctima fatal, Marisel Raffín, quien desde un VW Fox fue testigo de la tragedia y resultó milagrosamente ilesa.

El hecho se registró alrededor de las 3.50 de la madrugada del 25 de diciembre de 2013, cuando las hermanas Raffín retornaban de celebrar la Navidad en la casa de familiares de la localidad de Flor de Oro.

En la causa se comprobó que la camioneta Toyota Hilux patente GMO-374, propiedad de la empresa Consular y con Luna al volante embistió desde atrás el coche de menor porte, arrastrándolo unos 62 metros al sur desde el lugar del impacto.



CRITICAS A LA

JUSTICIA

Tras la detención de Luna en Rafaela, los familiares de Raffín plantearon sus críticas a la Justicia en las redes sociales. "Vivimos en un país insospechado, inverosímil, donde nunca sabemos donde estamos parados, en quién confiar cuando de Justicia se habla. Que hubiera pasado si los querellantes en el juicio contra Miguel Luna, asesino de Mónica Raffín, en especial Andrea Adobato no hubiera estado atenta al seguimiento de la causa y detectado que en un momento determinado el expediente quedó en el olvido por parte del Juez, del Fiscal, de la Policía?", fue uno de los tantos mensajes. "¿Un encadenamiento de errores?, terribles que quiebran de dolor a todos quienes exigimos justicia por nuestra querida Mónica. Causa que se reactiva cuando se hace público en el programa radial y de ahí replicar a través de las redes sociales la información y fotos para volver a visibilizar un crimen y que a casi 4 años del hecho está todavía sin resolver (cuándo no hay nada por investigar). Mientras tanto, este señor todo este tiempo circuló por las calles, trabajó, (aún sin fianza), y nadie de los responsables parecen haberse dado cuenta, ni siquiera que ya no se presentaba a firmar para demostrar que estaba a derecho, por lo tanto nadie sabía por qué lugar del país andaría", agregaron.