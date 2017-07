Exitoso cierre del Foro Nacional de Turismo

El predio del Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE) de la ciudad de Esperanza, fue protagonista del Foro Nacional de Turismo Rural, en una jornada organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que convocó a referentes del turismo de la región y del orden nacional, a dirigentes y autoridades.El acto de apertura contó con la presencia de Ana María Meiners, intendente de la Municipalidad de Esperanza; Elías Soso, vicepresidente 1° de CAME; Martín Bulos, Secretario de Turismo de la Provincia de Santa Fe; Gregorio Werchow, Secretario de Turismo y Cultura de CAME; Adrián Schuck, presidente de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe (FECECO); Roberto Slobodianiuk, vicepresidente Regional de CAME; Rubén Wohr, presidente del Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE) y Rubén Pirola, senador por el departamento Las Colonias.El encuentro convocó a 347 participantes, mostrando un colmado Salón de Eventos del CICAE , de 64 localidades y 14 Provincias del país; el ámbito fue propicio para remarcar la importancia del sector en materia de oferta turística distribuida en todo el país. Asimismo, se puso en consideración la falta de visibilidad de promoción y líneas de financiamiento del sector, lo que dificulta su posicionamiento entre los productos turísticos consolidados actualmente.El encuentro contó con el auspicio y acompañamiento de prestigiosas instituciones, tales como la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Municipalidad de la ciudad de Esperanza, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Ruta de la Leche. Cabe destacar que la importancia de este tipo de encuentros radica en que se deja plasmado un espacio de trabajo, con lo cual definen políticas sectoriales tanto en el orden provincial como nacional.En este espacio se contó con el aporte y exposición de 9 casos exitosos de turismo rural, lo que habla a las claras que esta región luego de cerca de 15 años de trabajo territorial entendió que el trabajo comunitario, sumado al aporte de la gestión local favorece y fortalece el proceso. Así quedó demostrado con casos como Moisés Ville, Colonia Medici, el aporte de Ruta de la Leche a escala regional y el trabajo con similares características en Uruguay, la calidad en fiestas populares y Fiestas consolidadas tales como Bagna Cauda en Humberto Primo y del Agricultor en Esperanza.Al cierre del mismo, Gregorio Werchow, expresó: “El Foro Nacional de Turismo Rural fue un verdadero éxito porque la ruralidad, el comercio, el turismo y las economías regionales demostraron el potencial que tienen para la actividad de servicios”. A su vez, anunció la creación del área Turismo Rural CAME, en el cual va a trabajar juntos a los centros comerciales, cámaras y prestadores de servicios de turismo rurales.