Consideró que "no hay que subestimar a la gente"

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El músico y compositor Litto Nebbia, una de los grandes referentes de la música popular argentina, lamentó que en la última década en "el arte en general" se haya dado "un exceso de búsqueda de lo comercial", y lo contrapuso con los comienzos del rock argentino, cuando "no existía que uno estuviera pensando ‘vamos a tener éxito’".

A días de cumplir 69 años, el exlíder del grupo Los Gatos acaba de editar su autobiografía, titulada "Mi banda sonora", mientras no para de componer, grabar y realizar giras.

En una nota con el programa "Mucho Por Hacer", que sale al aire por la FM UB 90.9, la radio de la Universidad de Belgrano, Nebbia advirtió que "no puede ser que a la gente le guste una sola cosa, y esto de que se va repartiendo el gusto popular por distintas maneras de música a mí me parece algo positivo".

"Por eso, cuando a veces veo que el negocio invade y solamente publicita y divulga un solo formato que es el que cree más vendible, me parece que es un error porque es subestimar a la gente y no permitir que el público avance y tenga otro oído, otro criterio", enfatizó.

"Y esto pasa también con el cine: si en estos últimos años no hubieran aparecido las series, el cine estaría liquidado porque en la mayoría de las películas de lo único que se habla es de cuánto costó. No hay guiones, no hay cosas nuevas. Menos mal que aparecieron las series, donde ves que hay guiones, hay desarrollos, hay historias", remarcó.

La última semana se cumplieron 50 años del lanzamiento del simple "La balsa" de Los Gatos, que con sus 200.000 copias vendidas se convirtió en el primer hit de lo que luego sería el rock argentino.

Consultado sobre si se considera el "padre" del rock argentino por haber sido pionero entre los pioneros, Nebbia dijo que "uno ha comenzado tan joven con un grupo que ha inaugurado esto que ahora llamamos rock argentino que los títulos que te ponen tienen que ver con esa circunstancia".

Sobre los festejos por el medio siglo del rock nacional, Nebbia aclaró que "ese título lo ponen por los 50 años del lanzamiento de La Balsa, que salió en julio del 67, pero dos años antes salió el disco de Los Gatos Salvajes", la banda que, aún adolescente, lideró en su Rosario natal.

"Si uno se guía por el almanaque exacto, salió primero ése, pero ocurre que La balsa tuvo una trascendencia fenomenal en toda América y de alguna manera por suerte ayudó a que pudieran salir otros grupos, cada uno con su personalidad, con su onda. Al año y pico apareció Almendra, apareció Manal, apareció Arco Iris, Vox Dei", recordó.

Resaltó que el suceso de "La balsa" tuvo un efecto "muy bueno porque fue consolidando un matiz dentro de la música popular joven de la Argentina de ese tiempo". "Le decían beat, le decía progresivo, le decían música joven, cualquier cosa, pero llevó a esto que ahora es el rock argentino y cumple 50 años", añadió.

Recordó que cuando se comenzó a cantar rock en castellano "había mucho rechazo por lo que uno hacía, tanto en el ambiente artístico como en las compañías discográficas" y por entonces "nadie confiaba en estas canciones".

"Yo sentía que estaba contribuyendo con mi idea a un cambio cultural porque lo que había, que podía intentar representar a la generación nuestra, no nos gustaba musicalmente, ni las letras ni la postura. Era algo horrible, excesivamente comercial", señaló.

Aclaró que "tampoco lo hacía como algo ambicioso" porque no se tenía conciencia de que estaba surgiendo lo que luego sería el Rock Argentino: "Era más que nada una cosa espiritual de decir ‘bueno, yo me voy a dedicar a hacer esto, esta es mi vida, éstas son las canciones que yo escribo’".

"Inclusive uno lo pensaba con una vehemencia tan grande por la pasión que no pensaba si le iba mal, regular, si tenía plata…

No existía que uno estuviera pensando ‘vamos a tener éxito’. Lo que uno quería era poder vivir de esto, tocando, trabajando, mostrando su música por distintos lugares, nada más", enfatizó al diferenciarlo del panorama actual, donde las propuestas apuntan por lo general al suceso rápido.