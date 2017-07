La lluvia pudo más

Independiente Rivadavia de Mendoza obtuvo ayer un agónico, polémico y vital triunfo por 1-0 en su visita a Sportivo Estudiantes de San Luis, que lo acerca a su objetivo de lograr la permanencia en la Primera B Nacional, en una jornada que tuvo la suspensión de Chacarita-Juventud Unida de Gualeguaychú por lluvia. En el cierre de la fecha 43, que coronó el ascenso a Primera División de Argentinos Juniors el sábado, la "Lepra" mendocina se impuso gracias a un tanto de Cristian Tarragona, en tiempo cumplido. La polémica se generó un rato antes, cuando el árbitro Pablo Dóvalo anuló un gol de Sportivo Estudiantes, dirigido por Omar Asad, por una inexistente falta sobre el arquero Cristian Aracena, que calculó mal su salida y no pudo cortar la pelota en el área. Lo cierto es que se tratan de tres puntos vitales para Independiente Rivadavia, conducido por Alfredo Berti y que si bien no salió de la zona de descenso, se acercó peligrosamente a Juventud Unida de Gualeguaychú y Crucero del Norte, principalmente. Justamente el conjunto entrerriano apenas jugó quince minutos en su visita al escolta Chacarita, ya que el árbitro Germán Bermúdez decidió suspenderlo por la abnegación del campo de juego del estadio de la localidad bonaerense de San Martín. Chacarita buscaba sumar en este encuentro para quedar como único escolta del "Bicho" de La Paternal, mientras que Juventud Unida necesitaba imperiosamente puntos para tratar de escapar del descenso al torneo Federal A. La AFA resolverá este martes cuándo se continuará este encuentro, porque de martes a jueves se disputará la fecha 44 y no puede reprogramarse.



POSICIONES

Argentinos 81 puntos; Chacarita y Guillermo Brown 68; Indep. Rivadavia 60; Chicago, Ferro, Instituto y Brown (A) 59; San Martín 54; Flandria, Almagro, All Boys y Santamarina 53; Ctral. Córdoba, Los Andes y Estudiantes 52; Douglas Haig 48; Gimnasia (J) 47; Juv. Unida 45; Villa Dálmine 44; Boca Unidos 40; Crucero del Norte 36; Atl. Paraná 34.