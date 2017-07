Driussi viajó a Rusia

El delantero Sebastián Driussi viajó este domingo hacia Rusia para sumarse al Zenit y antes de partir señaló que "jamás" dio positivo en un control antidoping y dijo que "hay gente mala que ensucia sin saber". "El tema lo tomé con tranquilidad porque con tranquilidad ya los médicos de River y el técnico (Marcelo Gallardo) hablaron. A veces la gente es mala y habla por hablar y ensucia gente que no tiene nada que ver. Dijeron que yo tenía doping y no era así porque jamás di doping".

En diálogo con TyC Sports momentos antes de subirse al avión, el ahora ex futbolista de River añadió: "El que quiera hablar que hable, yo se muy bien quién soy, lo que hice y la familia que tengo". Además Driussi manifestó: "Me genera tristeza irme de River. Me pone triste porque me voy de la institución que me formó como jugador y como persona, pero este es uno de los tantos anhelos que soñaba de chico, ir a Europa". "Siempre voy a recordar a River y volveré como han hecho otros jugadores", aseveró, tras lo cual habló de cara al futuro y dijo: "Me he entrenado porque sabía que en el Zenit ya estaban en pretemporada. No deje de entrenar ni un segundo para estar bien cuando llegue".

Junto con Driussi, llegará al equipo de Rusia el ex Boca Leandro Paredes, y en ese sentido, el futbolista indicó: "Hablé con él porque somos amigos desde chicos y estoy feliz de jugar con él. Me contó que era una ciudad muy linda así que voy a tratar de disfrutar cuando lleguemos los dos juntos". Al ser consultado acerca de lo que le comentó Gallardo por su ida, Driussi contó: "Me dijo que trate de disfrutar porque es un paso muy importante para mi carrera. Me agradeció lo que hice por el y yo siempre le voy a estar agradecido porque también me formó como jugador y como persona".

Driussi fue transferido al Zenit de Rusia por lo cual tendrá así su primera experiencia europea, luego de haber explotado en las últimas temporadas al lado de Lucas Alario, principalmente. Con la camiseta de River, obtuvo seis títulos, todos ellos con Gallardo en el banco: Sudamericana 2014, Recopa 2015 y 2016, Libertadores 2015, Suruga Bank 2015 y Copa Argentina 2016.