El León arrancó rugiendo en el Coloso

Si se dice que el inicio perfila campañas, 9 de Julio terminó la tarde del sábado con una sonrisa y Ben Hur con rostros de preocupación, al cabo de 90 minutos que pusieron en marcha el torneo Federal B 2017.Con un mediocampo poblado, fue difícil encontrar espacios para encontrar claridad en el arranque del partido. Tampoco abundan los jugadores diferentes en uno y otro equipo, aunque de antemano se sabe dónde buscar las mejores opciones. En este aspecto, Kevin Muñoz se fue enchufando en los minutos iniciales y encontrándole la vuelta a Buenanueva para traerle dolores de cabeza en el costado derecho del ataque juliense. En Ben Hur, Velazco era una estampilla sobre Matías González y sobre el final del período inicial recibiría una amonestación por reiteración de faltas, lo cual daba cuenta de su marca pegajosa ante el principal arma de desequilibrio visitante.Cuando Funes se asociaba a Muñoz, el “9”, sacaba alguna diferencia. Podía ser alguna pelota parada, como cuando Cardellino exigió con un tiro libre bajo a una buena intervención de Cordero, o la posibilidad de sacar un centro peligroso. Por el lado de Ben Hur, casi todo quedaba circunscripto en ofensiva a la intención de salir rápido de contra. Pero si bien iba con bastante gente, porque se desprendían con criterio Pavetti en la izquierda y Mathier en la derecha, faltaba siempre precisión en el último pase.Casi llegando al cuarto de hora, el “9” salió rápido hacia el costado preferido. Muñoz tocó con inteligencia la pelota para el pique de Rodríguez, Kummer falló en el cierre, y el volante encaró solo de derecha al medio del área, para definir cruzado de zurda abajo, batiendo a Cordero cuando achicaba y estableciendo la apertura del marcador.Posteriormente el Lobo intentó reaccionar con más actitud que criterio futbolístico, porque a excepción de Udrizard en su asociación con Pavetti, no aparecía otra vía de desequilibrio. Montero mostraba sus limitaciones en la conducción, Pautasso estaba más ocupado en la contención y por eso no había variantes del medio hacia arriba.El “9” se tiró un poco hacia atrás y casi no inquietó más en el resto de la etapa a Cordero, salvo con un cabezazo de Muñoz en un corner que se fue muy cerca. Pero tampoco pasó sofocones en su valla y se fue ganancioso al descanso.En el reinicio, Barraza metió un cambio ofensivo con Sergio Rodríguez por Pautasso. Los primeros minutos del complemento fueron interesantes en cuanto a lo actitudinal por parte del equipo del Sur, porque trató de arrinconar a su rival contra Maina. Con pocas ideas, pero a base de centros fue generando algunas chances, como una volea de Udrizard que se fue cerca y otra pelota cruzada que Ni Besaccia, Rodríguez y Kummer pudieron conectar cuando Maina tenía poco para hacer.En ese pasaje, BH intentaba abrir la cancha con González como abanderado, sobre todo en la izquierda. El debutante Salmerón (ingresó por el lesionado Weissen), se mostraba, pero ganaba y perdía con su marca.Pero pasó el peor momento del "9", con la solidez de Flavio Díaz y Caro que sacaron muchas pelotas de arriba, con la ayuda también de Mariano Canavesio, uno de los tantos ex BH que ayer se estrenaron en el torneo con el León.Con el ingreso de Góngora, el local pudo tener un poco la pelota y sacarle el vértigo que proponía BH. Si bien Muñoz y Funes en el segundo tiempo quedaron muy aislados, de vez en cuando aparecían y generaban algún corner. En uno de ellos el cabezazo de Díaz se estrelló en el travesaño.Con el paso de los minutos, Ben Hur se fue desprotegiendo cada vez más atrás y luego de desperdiciar algunas contras muy claras, el ingresado Boiero se filtró en el costado derecho (como en el primer tiempo el costado de Buenanueva) y definió por encima de Cordero, en la ley del ex que se hizo presente en el Soltermam. Luego de esa acción el goleador se iría lesionado.Quedó muy poco tiempo para más. Fue triunfo inobjetable de 9 de Julio, que tuvo decisión en su mejor momento para salir a buscar el gol. Cuando convirtió, hizo la otra parte de su libreto con mucha corrección, porque defendió bien en su área, tomando riesgos, pero le salió bien. Ben Hur quiso reaccionar y su problema no pasó por falta de actitud, sino por carencia de ideas futbolísticas.