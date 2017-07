Preocupa impacto en precios que tendrán el dólar y naftas

Los precios de los alimentos -es decir comestibles y bebidas- siguen siendo la principal preocupación de la gente, ya que la mesa diaria de un modo o de otro debe seguir abasteciéndose, si bien la inseguridad sea el tema que encabece todas las encuestas sobre las preocupaciones de las personas, sin tampoco dejar de mencionar el temor a la pérdida del empleo, la atención de la salud, y por supuesto la inflación, aun cuando esta se encuentre directamente conectada con la movilidad de los precios citada al comienzo.

De manera especial esa preocupación por los valores de los alimentos, de por si volátiles, se ha profundizado como consecuencia de las subas registradas en el dólar y también en los combustibles, dos elementos que se sabe, impactan directo en el impulso de los precios. Lo del dólar es algo curioso, porque apenas sube los precios lo hacen al unísono, incluso siempre algo más "por las dudas", pero luego no retroceden cuando el dólar baja. Una historia conocida. Y además, también el combustible es un motorizador fuerte de la suba de precios, pues afecta no sólo los fletes sino también otras variables en torno a la producción, distribución y comercialización de alimentos y bebidas.

Si la inflación es la principal preocupación del gobierno, bien podría haber frenado la arremetida que tuvo el dólar, y también reducir un poco los impuestos sobre los combustibles y no elevar su precio de surtidor, para de tal modo compensar a las empresas petroleras por los 8 puntos que resignaron el año pasado.

Volviendo al consumo es un factor clave para observar el comportamiento de precios, que desde hace muchísimo tiempo han venido en permanente ascenso, si bien con diferentes aceleraciones alternando con algunos breves lapsos de calma, según vaya siendo el comportamiento de la economía. Pero en general, los precios siempre estuvieron en movimiento creciente, y casi siempre por sobre la inflación, cosa de ganarle a los salarios, lo que hizo que los sectores de menos recursos deban destinar la mayor parte de sus ingresos sólo para la compra de alimentos, resintiéndose por lo tanto el consumo.

Según vayan las ventas, marcha el consumo, y si nos atenemos a eso debemos recurrir a un reciente informe de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), dando cuenta que en la primera mitad del año las ventas de los comercios minoristas se contrajeron 3% y que sólo en el mes de junio 1,4%, aunque este mes que cerró el semestre no fue tan malo como parece pues hubo 15% de ventas más que en mayo. Es que, dentro de la tormenta, un día destemplado al final llega a considerarse pasable.

Es verdad que la gente retrajo sus compras, aunque algo mucho más visible es que reemplazó primeras marcas por otras más baratas, aprovechando descuentos y especialmente ofertas y promociones, que también llegaron hace rato a los comestibles y bebidas, complementando además con los descuentos que hacen las tarjetas de crédito en determinados días, como así también en ciertos rubros de productos determinados para diferentes días de la semana. Todo es aprovechable, pudiéndose observar a muchos consumidores que andan por las góndolas con una lista de precios en la mano -seguramente de otros comercios- haciendo comparaciones y sacando cuentas.

Al contrario de como era antes, hoy en día el changuito no suele completarse en un solo comercio, pero además, también se incrementó la compra en negocios de barrio, en especial cuando las compras son de volumen menor, o bien fraccionada. Se han ido modificando las costumbres, ajustadas a los tiempos de crisis.

En materia de precios existen, como en casi todo, novedades contradictorias. Es que un reciente informe de Ambito Financiero, daba cuenta que "los supermercados parecen haber sacado el pie del acelerador. Es que los precios, según el relevamiento mensual realizado por este diario, aumentaron 1,5% en junio en comparación con el mes anterior", agregando que "desde abril hasta junio los precios acumularon un incremento del 9,5% por encima del acumulado de la inflación que en los últimos tres meses alcanzó, según el INDEC, el 6,4%". Un aspecto que se destaca dice "lo cierto es que desde los supermercados parecen haber controlado la suba indiscriminada de los precios por dos factores clave: el primero tiene que ver con la caída del consumo. En abril, según los últimos datos del INDEC, las ventas en los supermercados reflejaron una baja del 1,7% en comparación con igual mes del año pasado. El segundo, con el cambio de comportamiento de los consumidores.Y esto se debe a que mientras en los supermercados las ventas se desploman, las grandes cadenas mayoristas ganan nuevos clientes y abren nuevas sucursales".



PERSPECTIVA

EN RAFAELA

El panorama descripto en cuanto a la baja de ventas y excesivo uso de tarjetas, como así también el aprovechamiento de toda clase de ofertas, descuentos y promociones, además de recurrir a segundas marcas, también se registra aquí como en casi todo el país. "La gente no tiene dinero y ni que hablar cuando se llega a los últimos diez días del mes", decía un comerciante del sector a este Diario, apuntando además que en las últimas semanas hubo una gran movilidad en el precio de los lácteos, consecuencia de las inundaciones que redujeron la producción de leche y la grave situación de la empresa sunchalense SanCor, llegando a faltar en las góndolas la leche larga vida.

Algunas listas de precios continúan llegando con aumentos como sucedió hace días con la cerveza y algunos otros productos que no son esenciales para la canasta alimentaria. "Los que están muy baratos son los fideos, pero todos los demás productos que se utilizan para salsa o para acompañarlos en la mesa están muy caros", dejando marcado el desbalanceo que existe entre determinados rubros, tal vez producto de la volatilidad de los precios todo este último tiempo.

Un detalle a tener en cuenta es que cada vez se observa en venta pollos de mayor peso, lo que sucede en virtud de haber bajado mucho la venta, y por lo tanto la faena de los criaderos se redujo, incrementándose el peso de los que van quedando, hasta tanto se estabilice nuevamente la oferta y la demanda.