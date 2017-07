Por décimo año consecutivo, Rafaela sede del acto oficial de la Provincia

"La realización del acto en Rafaela obedece a la decisión del gobernador, Hermes Binner de celebrar las diferentes fiestas patrias en las sedes de los cinco nodos que conforman la provincia. De esta manera, el acto del 2 de abril se realizó en Reconquista; el del 25 de mayo en Santa Fe; el del 20 de junio en Rosario; y el del 17 de agosto se llevará a cabo en Venado Tuerto" informó el Gobierno provincial un lejano 7 de julio de 2008.

Dos días después, Binner, junto al intendente Omar Perotti, presidieron en Rafaela el acto por el 192º Aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional. Era un miércoles frío con escaso sol y demasiada niebla, quizás reflejaba el clima del país enrarecido en ese entonces por el conflicto del campo, aquel que disparó la célebre resolución 125 que imponía retenciones móviles a las exportaciones del agro. Había productores en las rutas resistiendo la medida del Gobierno nacional mientras el debate crecía en el Congreso de la Nación, aquel que terminó con el voto "no positivo" de Julio Cobos en el Senado.

El programa de aquel día comenzaron a las 9:45 con la concentración de las autoridades en el Museo Histórico Municipal mientras que a las 10, en la Catedral San Rafael se llevó a cabo la liturgia de Acción de Gracias presidida por el obispo diocesano de Rafaela, monseñor Carlos María Franzini. Y finalmente, a las 11, se realizó el acto central que incluye el Desfile Cívico Militar, frente al edificio municipal, donde Perotti y Binner brindaron sus mensajes.

Desde ese palco montado sobre las escalinatas de acceso al edificio municipal, el gobernador Binner convocó a "aprender de nuestra historia para buscar los acuerdos necesarios que nos permitan a los argentinos vivir con dignidad". Entre las autoridades se encontraban también los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; de Educación, Elida Rasino; de Salud, Miguel Cappiello; de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente; Antonio Ciancio; de Desarrollo Social, Pablo Farías; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, David Asteggiano; el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre; los diputados nacionales Miguel Barrios y la rafaelina Elda. Jerez y el senador provincial, Alcides Calvo, quien al igual que nueve años atrás continúa siendo senador por el departamento Castellanos.

"Es un momento muy importante de nuestra vida institucional poder recordar ese 9 de Julio de 1816, porque también en ese tiempo se vivían momentos muy difíciles, complejos, y se necesitó de un gran entendimiento entre los sectores civiles, militares, eclesiásticos" para salir adelante, dijo el gobernador.

"Todo este tiempo ha significado un tiempo de muchas disputas, de muchas discusiones, de dificultades para lograr acuerdos; pero estamos hoy a casi 200 años de este hecho histórico que estamos recordando y necesitamos aprender de nuestra historia para buscar los acuerdos necesarios que permitan que los argentinos vivamos con dignidad, con nuestros valores espirituales y materiales. Necesitamos construir entre todos una Argentina con igualdad de oportunidades, con más libertad, donde los jóvenes no tengan que emigrar, una Argentina donde podamos realizarnos en nuestro territorio, donde podamos formarnos con nuestra cultura. Tenemos mucho por construir en nuestro país, pero también es cierto que tenemos una gran oportunidad para hacerlo", sostuvo Binner.

Para el Gobernador en ese entonces -actualmente diputado nacional-, "tenemos que ver en nuestras fuerzas productivas, en nuestra capacidad intelectual, en la formación de nuestros recursos tan importantes desde el punto de vista humano y social. El diálogo y el consenso son fundamentales para construir una Nación independiente y solidaria como tantas veces hemos proclamado y que tan difícil resulta poder lograrlo".

"Por eso, en este nuevo aniversario de la declaración de la Independencia, casi en el bicentenario del 25 de Mayo de 1810 y del 9 de Julio de 1816, tenemos que recuperar nuestra idea de Nación. Tenemos que saber que es necesaria la participación de los ciudadanos para poder transformar esa realidad, pero también tenemos que tener la amplitud necesaria para incorporar las diferencias, porque objetivamente la intolerancia es uno de los peores males que hemos tenido siempre los argentinos", consideró Binner.

Además, enfatizó la necesidad de "aprender de nuestra historia, de ese 1816; veamos qué necesitamos hoy para no repetir errores, pero fundamentalmente, si nos escuchamos, si nos queremos más, si creemos que tenemos en la celeste y blanca el único pabellón que nos une a todos, pongámonos a caminar, porque es allí donde está el futuro de nuestros hijos, que necesitan que les dejemos un país mejor".

Por último, reclamó "levantar nuestra mirada y no pensar en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones. No importan los colores políticos, nos tiene que importar la gente; no importan los colores circunstanciales, nos tienen que importar los niños, los jóvenes. De esta forma nosotros rescataremos el 9 de Julio de 1816 con el valor patriótico que merecemos los argentinos para comenzar a transitar un camino de integración, de suma, de hermanos, un camino que nos permita sentirnos dignos de esa Patria".