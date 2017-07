El sueño de alguna vez poder dirigir la Primera de Atlético

La decisión la había tomado a fines del 2006. En enero de 2007 Fernando Clementz era anunciado como nuevo entrenador de las formativas de Atlético de Rafaela y desde entonces el ‘Nano’ comenzaba una nueva etapa ligada al fútbol. Y a la ‘Crema’.“Cuando empecé con esta profesión dirigiendo en Inferiores de AFA y Liga Rafaelina siempre tuve el sueño de alguna vez tener la posibilidad de dirigir la Primera de Atlético”, confesó Clementz.El ‘Nano’, transitó por dicho ámbito durante nueve años y en marzo de 2015 tuvo la posibilidad de crecer. Fue ayudante de campo de Javier López en la primera de Colón de Santa Fe. Luego fue técnico de Americano de Carlos Pellegrini. En julio del año pasado decidió volver a barrio Alberdi para la coordinación de las Inferiores. Y ahora será el ayudante de campo de Bovaglio en el primer equipo de Atlético, posibilidad que esperó durante mucho tiempo.“Es una alegría enorme poder integrar el cuerpo técnico de Lucas”, manifestó Nano, que luego contó: “Cuando recibí el llamado de Lucas invitándome a que me sume al cuerpo técnico fue una alegría enorme, nos pusimos a charlar en la manera de encarar este nuevo desafío. Estoy muy contento y orgullo de que él me haya elegido a mí como su ayudante de campo”.-No lo tuve que pensar demasiado. Me dijo que le interesaba que yo sea su ayudante de campo, que lo piense tranquilo. Me llamó una noche y al día siguiente le comuniqué que estaba dispuesto. Es una linda oportunidad este desafío en el club que nos vio nacer y estamos con muchas esperanzas de hacer las cosas de la mejor manera.Sí, será en esta oportunidad en donde Lucas me da la posibilidad de ser su ayudante y es una satisfacción y un orgullo para uno que tanto Lucas como la dirigencia nos den esta posibilidad de trabajar en el equipo superior y encarar un proyecto auspicioso en un momento del club en donde le ha tocado descender pero el clima que se vive en todo Atlético es importante para que todos nos llenemos de energías positivas y encaremos este año que va a ser difícil pero con muchas expectativas.-Sí, el mensaje de la dirigencia siempre fue claro cuando se inició este último torneo en donde estaba muy complicada la permanencia. Así se transitó todo el año, difícil, pero con el ánimo por las nubes. Se estuvo muy cerca de lograr la salvación, se sabía que era difícil, pero el día a día fue muy bueno de parte del cuerpo técnico anterior, del grupo de jugadores, de la dirigencia y todo eso llevó a que este descenso no haya sido tan traumático como por ahí si ocurre en otras instituciones. Se sigue respirando esa buena energía en el club, si bien yo estaba trabajando en el club ahora me toca en un cuerpo técnico profesional, junto a Ezequiel Medrán también y nos genera muchas ilusiones, un gran sentido de pertenencia y eso lo tenemos que tomar a favor.-La verdad que eso va a ser fundamental, la llegada de los juveniles a la primera, conozco muy bien a todos los chicos, al grupo de trabajo y eso, con el cambio de opiniones, nos va a dar una mano muy importante para poder llevar adelante el proyecto y que los chicos puedan llegar a Primera. Lucas también los conoce. Esa comunicación que podamos tener entre el coordinador y la gente de inferiores va a ser fundamental, importante para que los chicos lleguen de la mejor manera y se puedan adaptar a las exigencias de primera división.Debutó en Atlético en 1990, club con el que ascendió en el 2003. Posteriormente, jugó en Talleres de Córdoba (ascendió en 1996), Atlético Tucumán, Instituto en Primera, Quilmes, Olimpo (logró otro ascenso en el 2002). En el 2005, se retiró en la 'Crema', donde jugó en total 151 encuentros y fue autor de 16 goles.