La Izquierda se ofrece como una alternativa

La campaña pre-electoral está en marcha y las posiciones, criterios y proposiciones políticas se dan a conocer por los diferentes sectores, en todos los territorios. En la Provincia de Santa Fe algunos partidos pugnan por fortalecerse y entre ellos se encuentra el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que logró en las elecciones de 2015 insertar algunos legisladores en el Congreso.Recibimos en nuestra redacción a Octavio Crivaro, uno de los máximos referentes de la Izquierda en Santa Fe, quien encabeza la lista de candidatos a Diputado Nacional. “Estamos peleando para que haya un diputado de la Izquierda en la Cámara de Diputados. La experiencia que hicimos con Miriam Bregman, Nicolás Del Caño y todos los diputados del Frente de Izquierda, junto con el PTS, Néstor Pitrola del Partido Obrero, es importante. Es el único bloque que mantuvo de manera consecuente y férrea lo que iba a hacer antes de entrar. Eso sería también un gran salto” explicó Octavio en la presentación de los objetivos partidarios.Crivaro es sociólogo, trabajador de ANSeS, y sobre el momento político expresó que “estamos peleando para entrar en los Concejos, en Rafaela, en Rosario, en Santa Fe. Creo que el Frente Progresista se está destartalando. Es un auto viejo que en algún momento habrá generado admiración, pero ya no. Los radicales dijeron 'basta, yo estoy con la derecha, con el PRO'. El Partido Socialista trata de mantener una cobertura progresista, pero gobierna como Macri. Cada vez que viene Macri a bailar su paso de fiesta de 15, con los sojeros, etc, ahí lo ves a Lifschitz al lado. Dijeron que iban a ser distintos y gobiernan para los mismos sectores concentrados del campo y de los grandes industriales”.Sobre las propuestas que proyectan el dirigente de izquierda manifestó: “venimos levantando una consigna, pero que no es solamente electoral, que es repartir las horas de trabajo para que todo el mundo trabaje 6 horas y que todo el mundo trabaje. A nivel mundial, pero incluso a nivel nacional, ya existe la tecnología como para que todo el mundo no tenga que estar 10 o 12 horas en una fábrica o en un comercio y capaz que el hermano, el vecino o el amigo está desocupado durante un montón de tiempo. Existen condiciones para que todo el mundo trabaje menos horas, porque hoy ni se le ocurre a cualquier trabajador por ejemplo estudiar, pueda dedicarse a la música, pueda leer, disfrutar a su familia. Se pasan los trabajadores haciendo horas extras para comprar cosas que después no pueden ni usar”.Además profundizó sobre el tema afirmando que “para recortar esas horas de trabajo hay que atacar los intereses de los principales grupos económicos, que son los que se llenan de plata y después cuando ven que no les gusta algo, cierran la fábrica como hace PepsiCo ahora. Estamos hablando de cuestiones de fondo”.Finalmente Crivaro dejó en claro que “la Izquierda tiene una oportunidad, por enfrentar los planes de hambre y ajuste de Macri, por ser el único partido que en bloque en el Congreso no le votó ni un solo proyecto, como sí hizo el peronismo, como sí hizo el massismo. Y porque las cosas que decimos en la Cámara de Diputados lo decimos en los procesos pre-electorales y lo decimos todo el año. Eso nos distingue del resto”.