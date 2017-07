Una lujosa refuncionalización de nuestro querido Viejo Mercado

Este proyecto fue pensado para una posible la‭ ‬refuncionalización del Ex Mercado Municipal de Rafaeladesde una perspectiva abiertamente urbana en donde la nave central del Mercado y la Calle-Plaza de las Artes,‭ ‬funcionan como lugares de encuentro e intercambio en la vida pública y comercial de la ciudad,‭ ‬teniendo como objetivos reforzar la oferta comercial y de servicios existente y al mismo tiempo,‭ ‬devolverle a la ciudad parte de su historia.‭Los responsables de este trabajo fueron los arquitectos, Andrés Francesconi,‭ ‬Ignacio Carón,‭ ‬Santiago Castorina,‭ ‬Marco Macrelli,‭ ‬Humberto Guel,‭ ‬Carolina Alberto y ‭ ‬Laura Binaghi.El proyecto patrimonial para el Ex Mercado Municipal,‭ ‬es entendido desde dos perspectivas‭ ‬-‭ ‬Material y Simbólico.‭La recuperación del edificio y su respectiva restauración,‭ ‬entienden la necesidad de un uso‭ ‬público para el antiguo edificio respetando su valor social en la historia de la ciudad y sus características urbanas y arquitectónicas.‭En este sentido,‭ ‬bajo la premisa de la mínima intervención,‭ ‬el proyecto plantea la nave central del mercado,‭ ‬no solo como el espacio físico con mayor potencialidad de uso,‭ ‬sino como el espacio emblemático del proyecto.‭Acorde a ello,‭ ‬se define la nave‭ ‬central como un hall cultural,‭ ‬que articula los diferentes programas que se encuentran alrededor,‭ ‬un espacio a potenciar como la memoria activa en la vida cívica de la ciudad de Rafaela.‭La idea de mercado ‬como lugar de encuentro e intercambio y el programa demandado,‭ ‬definen un espacio abierto y dinámico,‭ ‬en relación directa con la ciudad.‭En este sentido se establecen acciones concretas como lo son,‭ ‬la integración de la Calle Ciudad Esperanza al proyecto,‭ ‬la liberación de la nave central y la proyección de la nueva Calle-Plaza de las Artes.‭ ‬Estas acciones,‭ ‬junto con el planteamiento de un programa público y permeable en el perímetro definen los vacíos a partir de los cuales se establecen nuevas relaciones entre el edificio y la ciudad.‭Formalmente el proyecto reconfigura el perfil urbano de la manzana en la cual se inserta y replantea su escala hacia el interior de la manzana.‭La nave central del antiguo Ex Mercado Municipal y la calle de las artes,‭ ‬existentes en el edificio son reinterpretados en la nueva intervención como ágora y plaza respectivamente potenciando su carácter público y convocante,‭ ‬promoviéndolos en su conjunto como un centro cívico en la vida de los habitantes de la ciudad de Rafaela.La recuperación de la nave central del edificio,‭ ‬la define como un espacio abierto y permeable que funciona como hall de los programas internos.La Calle-Plaza de las Artes es concebida como un mercado abierto que se espeja a partir de la nave central reforzando el carácter abierto y público de la intervención y que funciona como nodo articulador entre la ciudad y el edificio.La recuperación de la nave central y el planteamiento de‭ ‬ la nueva Calle-Plaza de las Artes como espacios abiertos,‭ ‬dinámicos y continuos otorgan al conjunto la posibilidad de multiplicar y articular diversos recorridos.‭Ambas estrategias‭ (‬la liberación de la nave central y la Calle-Plaza de las Artes‭) ‬plantean la polivalencia,‭ ‬flexibilidad y reversibilidad del espacio como un recurso en la vida futura del edificio.En este sentido la gran nave central del antiguo Ex Mercado Municipal,‭ ‬es planteado como un hall cultural en cuyo interior se ubican el Museo de Bellas Artes y Fotografía,‭ ‬y en cuyo perímetro se ubica una gran diversidad de programas que lo alimentan y llenan de vida como lo es la biblioteca,‭ ‬liceo,‭ ‬archivo municipal,‭ ‬centro de convenciones,‭ ‬oficina de turismo,‭ ‬entre otros,‭ ‬que con entradas independientes mantienen su capacidad de funcionar de forma separada.‭Otro aspecto de la flexibilidad que ofrece el programa que comprende las salas de exposición de la nave central,‭ ‬es la capacidad de replegarse o extenderse según sea el caso,‭ ‬posibilitando la aparición de nuevos eventos y programas,‭ ‬como lo son conferencias,‭ ‬congresos,‭ ‬ferias expositivas,‭ ‬eventos sociales,‭ ‬recitales,‭ ‬etc.‭