TRL: Rowing se quedó con el invicto del Círculo Rafaelino

Elvenía marchando derechito en el, con cinco victorias en la primera etapa y dos en la. La racha se la cortó en la tarde de ayer Paraná Rowing tras ganarle 19 a 15. En realidad los propios errores del CRAR, cometidos en el segundo tiempo, le permitieron al conjunto entrerriano llevarse un valiosísimo triunfo de su visita a Rafaela.El conjunto dirigido por Leonardo Crosetti y Cristian Martino se fue al descanso con un marcador de 15-7 a su favor, pero en los segundos 40 minutos la visita aprovechó las desatenciones del CRAR y pudo revertir el marcador y así llevarse una victoria que les permite seguir liderando las posiciones.A pesar de la caída, el elenco rafaelino sumó el punto defensivo ya que perdió por menos de siete.Juan Nicolás Imvinkelried y Ricardo Brown apoyaron los tries para CRAR, mientras que Pablo Villar sumó una conversión y un penal.En el juego de Reserva ganó CRAR por 22 a 14 y en la Pre-Reserva fue victoria de Rowing por 24 a 17.Guillermo Zbrun, Martín Zegaib (cap.) y Matías Rocchi; Juan Pablo Imvinkelried y Franco Davicino; Ignacio Minetti, Juan Manuel Imvinkelried y Nicolás Gutiérrez; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Ricardo Brown; Juan Nicolás Imvinkelried, José María Williner y Juan Manuel Salari; Lautaro Trossero.25m Daniel Espíndola x Rocchi, 47m Gastón Epelbaum x Minetti, 60m Ignacio Pfaffen x J. M. Salari, 66m Santiago Salari x Trossero, 68m Jonatan Viotti x Zbrun.CRAR 15 vs Rowing 19, Provincial 41 vs Cha Roga 17, Los Caranchos 32 vs Los Pampas 19, La Salle 21 vs Logaritmo 32.Rowing 14 puntos; Los Caranchos 13;; Provincial 10; Logaritmo 7; La Salle 6; Cha Roga 1; Los Pampas 0.Provincial vs Círculo Rafaelino, Rowing vs La Salle, Cha Roga vs Los Pampas, Logaritmo vs Los Caranchos.Jockey 31 vs Duendes 21, Estudiantes 31 vs UNI (SF) 15, Old Resian 14 vs CRAI 43, Tilcara 20 vs UNI (R) 17, Santa Fe RC 20 vs GER 22.GER 14 puntos; CRAI 14; Estudiantes 13; Jockey 10; Duendes 9; Tilcara 5; UNI (SF) 4; UNI (R) 3; Santa Fe RC 2; Old Resian 1.CRAI vs Jockey, Universitario (SF) vs Tilcara, Universitario (R) vs Santa Fe RC, GER vs Old Resian, Duendes vs CAE.