La sede vecinal del barrio 9 de Julio está ubicada en calle Paraná 455 y ocupa un predio que está ubicado en el sector central del barrio, entre las calles Paraná y Magdalena de Lorenzi. Posee una sala de reuniones, salón de usos múltiples con capacidad para casi 200 personas (no se alquila, pero se presta a las entidades del barrio), asadores, depósitos, cocina, baños, instalaciones de tres canchas de bochas y su respectiva cantina, patio de actos y un mástil.Las principales actividades están volcadas a las canchas de bochas por un gran número de aficionados y las desarrolladas en su salón de usos múltiples a través de ocho talleres: Memoria, Yoga, Dibujo y pintura, Jardinería, Tejido, Carpintería, Computación y Baile de la Chata. También entregan 100 paquetes de semillas del programa Pro Huerta.La Comisión Vecinal del sector invita a los vecinos a participar del almuerzo "Festejos del Barrio" que tendrá lugar este domingo 9 de julio, a las 12:30 en la sede vecinal mencionada.En tanto, para el domingo 16 de julio se realizará un torneo de bochas en forma gratuita con premios, con el auspicio del senador provincial Alcides Calvo.Por otro lado, los festejos populares fueron programados para el domingo 23 a partir de las 14:30 en la plaza 9 de Julio, actividad a la que se invita a participar a todos los vecinos. Se contará con feria de artesanos, conjuntos musicales, festejos para los niños y otros entretenimientos.Al respecto, un cronista de LA OPINION entrevistó al presidente de la comisión vecinal Omar Sabena, destacando que "la gente participa en las actividades que se vienen realizando. Está más tranquilo el problema de la inseguridad, siendo los arrebatos el principal problema, pero también hay que tener en cuenta que es un barrio muy grande".Sobre las demandas de los vecinos, el entrevistado señaló "las pérdidas de agua y se hacen los reclamos en ASSA, los árboles que levantan las veredas, pero el principal es el bacheo en algunas calles, especialmente en Lisandro de la Torre entre Balcarce y Luis Fasoli porque pasan muchos camiones y producen grietas, recordando que el pavimento se hizo hace más de 35 años, pero ya pedimos su repavimentación".Sabena lleva el quinto período (dura dos años cada mandato) al frente de la comisión vecinal, aclarando que "este es el último porque tengo algunos problemas familiares, pero no me desligaré del todo, sino que acompañaré a la nueva conducción".