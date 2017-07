Los "millennials" y su vínculo con el trabajo

El 70 por ciento de los menores de 30 años consultados, engloblados en la categoría "millennials" por la sociología, dijo haber dejado su puesto de trabajo por no poder desarrollar todas sus capacidades, según un informe difundido por IDEA. A través de su Escuela de Negocios, IDEA JOVEN y la División de RRHH, presentó el estudio "Los ´millennials´ en la empresa argentina", una investigación que articula la mirada de mil jóvenes junto con la percepción que poseen cien directivos de recursos humanos sobre esta generación.La percepción de los directivos de Recursos Humanos y la mirada de los propios jóvenes coinciden respecto de que la baja posibilidad de desarrollo es el principal motivo por el que los ´millennials´ deciden cambiar de empleo. Al consultarle a los jóvenes los motivos que los llevaron a tomar su empleo actual, los porcentajes se reparten de manera similar entre desarrollo de carrera (23%), seguido por el prestigio de la compañía (21%), en segundo orden, desafíos del puesto (15%) y estabilidad laboral y remuneración (14%) respectivamente.Factores como el equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre (7%) y la flexibilidad horaria (5%) tuvieron menor incidencia. "La generación ´millennial´ vive mientras trabaja y no contempla al empleo como un elemento apartado de su vida personal. Esta mirada es opuesta a la de la ´Generación X´, que marcaba la diferencia entre la vida personal y el trabajo. Es por eso que lo ideal es crear entornos donde los jóvenes sientan que están haciendo algo valioso para sus vidas. Los directivos tenemos la responsabilidad de pensar en las personas, y no en los puestos", dijo Luis Aragón, director de RRHH de Santander Río y de la División RRHH de IDEA.Respecto de la satisfacción, si bien 8 de cada 10 empleados ´millennials´ se encuentran satisfechos con su actual puesto laboral, la mitad considera que el puesto actual no le permite desarrollar todas sus capacidades.Joaquín Pérez Bay, ejecutivo comercial para Nuevos Clientes en IBM y miembro del Comité de IDEA JOVEN, mencionó que la comunicación es "uno de los elementos más importantes a la hora de acercar a las generaciones y fidelizar a los más jóvenes". También explicó que, a diferencia de generaciones anteriores, la carrera elegida es más vista como un paradigma mental, y que las herramientas y conocimientos se van renovando día a día mientras se trabaja.Al preguntarle a los ´millennials´ cómo les gustaría desarrollar sus nuevas capacidades laborales, la mayoría consideró una necesidad de primer orden profundizar las capacitaciones, tanto internas como externas (32%) y su incorporación a nuevos proyectos (20%).Sin embargo, el estudio alerta que en las empresas no se han hecho eco de esto, ya que en 6 de cada 10 empresas no se desarrollan planes de capacitación y/o desarrollo destinado específicamente a los ´millennials´. Sólo en casi 4 de cada 10 empresas se elaboran estrategias específicas para la fidelización, como movilidad externa, rotación interna, capacitaciones, flexibilidad horaria y la promoción de espacios de comunicación. En menor medida políticas de acompañamiento en el estudio y otros beneficios."Los jóvenes aspiran a crecer en el ámbito organizacional, y encontrarle un sentido a lo que hacen, no toleran quedarse estáticos. Por eso, el 56% indicó que ha tenido algún tipo de rotación en su empresa. En este sentido, las empresas han comprendido la importancia de este tema", dijo Daniela Mora Simoes, gerente Corporativa de Gestión de Personas del Grupo OMINT y directora del Programa "Gestión de las Personas" dictado por la Escuela de Negocios de IDEA.La especialista señaló que otro punto significativo es el lugar que ocupa la reputación empresaria para la selección del sitio donde trabajar. "Sería importante que las empresas presten atención a este punto ya que el factor económico si bien importa, no es determinante a la hora de elegir una empresa", sostuvo.Explicó que "también es preciso que se trabaje en la formación de una inteligencia colaborativa, donde se democraticen los errores, no sólo los éxitos, y donde los directivos pasen de ser jefes a coach, que cumplan una función de mentores, con habilidades de escucha activa".Otro punto que surgió del estudio es que 6 de cada 10 ´millennials´ están de acuerdo con que los procesos de trabajo se podrían optimizar a partir de la incorporación de nuevas tecnologías: plataformas de trabajo colaborativo, software de automatización y la incorporación de recursos audiovisuales. "La generación ´millennials´ es el futuro del trabajo, conocerlos es un puente que desde IDEA tendemos para ayudar a las empresas a seguir transformándose, los resultados de esta investigación son sin duda una herramienta valiosa para las empresas y los profesionales de Capital Humano", señaló Aragón.En relación a las medidas de mejora del espacio laboral, hay coincidencia entre ambas miradas en que la prioridad está dada por optimizar la flexibilidad horaria y la orientación al trabajo por objetivo. Y en segundo lugar por generar mayores espacios de sociabilización. La generación de espacios de trabajo y esparcimiento colaborativo es un "modo de vida" para estos jóvenes, por lo que es positivo que las empresas identifiquen estas oportunidades de mejora.