Triunfo de los Jaguares

Con una gran producción tanto en lo individual como en lo colectivo, Jaguares volvió a sonreír en el Personal Súper Rugby 2017, y derrotó 40 a 27 a Waratahs, en su primera incursión en suelo australiano.Lo del equipo argentino fue muy bueno desde el inicio. Con mucha concentración y agresividad, en ataque y en defensa, los dirigidos por Raúl Pérez se mostraron superiores a su rival en el arranque del partido. Dicha superioridad se evidenció en el tanteador y con tres tries de Matera, Orlando y Macome, los capitaneados por Agustín Creevy sacaron una buena ventaja, la cual les permitió jugar un buen primer tiempo, casi en su totalidad.Sin embargo, no todo sería tan accesible para el equipo argentino. Dos amarillas al final de la primera etapa para Benjamín Macome y Guido Petti, y el aprovechamiento del equipo local (Marcó 2 tries por intermedio de Foley), achicarían la ventaja de 22 puntos a solo uno, en el arranque del complemento.Fue un final feliz para Jaguares que el viernes próximo a las 6:45 se medirá ante Rebels, en el cierre de una nueva temporada del Personal Súper Rugby 2017.Hurricanes 14- Chiefs 17, Reds 16- Brumbies 15, Force 31- Rebels 22, Waratahs 27- Jaguares 40, Bulls 30 vs Kings 31, Stormers 52 vs Sunwolves 15.