Argentinos volvió a Primera

Sufriendo hasta el final, pero sin dejar de lado nunca sus convicciones, Argentinos Juniors ascendió ayer a primera división al vencer 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el estadio Diego Armando Maradona.En un partido válido por la fecha 42 de la B Nacional, el autor del gol fue el juvenil Nicolás González, a los 42 minutos del complemento, después de un excelso pase del defensor Miguel Torrén.Ese tanto, el corolario de la vuelta a la máxima categoría, pudo haber sido el resumen de este equipo forjado por Gabriel Heinze: ni cuando la situación invitaba a llenar de centros el área rival para romper el cero ante un rival que sólo se limitó a defenderse, hubo paciencia para hacer circular la pelota hasta meter un envío largo, filoso, para que González rompa en velocidad y defina cruzado.Villa Dálmine 0- Central Córdoba 3, Crucero del Norte 0- Santamarina 1, Instituto 2- Los Andes 2, San Martín (T) 2- Flandria 0, Guillermo Brown 0- All Boys 0, Brown (A) 5- Ferro 1, Argentinos 1- Gimnasia (J) 0, Atlético Paraná 4- Almagro 3. Hoy: 16 hs Sp. Estudiantes vs Independiente Rivadavia, 16:05 Chacarita vs Juv. Unida (G).