Los favoritos no ceden

LONDRES, 9 (AFP-NA). - Novak Djokovic y Roger Federer se unieron este sábado a Rafael Nadal y a Andy Murray en octavos de final en un Wimbledon sin grandes sorpresas en su primera semana antes del parate del domingo. En el cuadro femenino, la única superviviente española, Garbiñe Muguruza, venció cómodamente a la rumana Sorana Cirstea y se medirá en octavos a la número uno mundial, Angelique Kerber.Todos los octavos de final se disputarán el lunes, una jornada conocida como "lunes loco", porque es el único día en que coinciden sobre las canchas todos los supervivientes del torneo, tanto masculinos como femeninos. "No es como otros Grand Slam. Wimbledon es único porque como no se juega el primer domingo, el lunes es un gran día para todos los jugadores, hombres y mujeres", explicó Djokovic. "Es el día en que probablemente ves los mejores partidos", añadió. Djokovic se impuso al letón Ernests Gulbis por 6-4, 6-1 y 7- 6 (7/2) y Federer -que busca un octavo Wimbledon récord- al alemán Mischa Zverev por 7-6 (7/3), 6-4 y 6-4.De los cuatro favoritos masculinos mencionados, sólo uno ha perdido un set en su recorrido a los octavos de final, Murray. En cambio, este sábado vio la eliminación de dos españoles, David Ferrer y Albert Ramos, que no acompañarán a sus compatriotas Roberto Bautista y Nadal en la siguiente instancia. Djokovic se medirá en octavos de final al francés Adrian Mannarino, Federer al búlgaro Grigor Dimitrov -el compromiso más duro de los cuatro-, Nadal al luxemburgués Gilles Muller y Murray al francés Benoit Paire. Bautista, por su parte, se medirá al croata Marin Cilic, séptimo cabeza de serie.CAEN DOS FRANCESESTres jugadores habituales en las últimas instancias de los torneos grandes cayeron este sábado, el español David Ferrer y los franceses Jo-Wilfried Tsonga y Gael Monfils. Si la eliminación del español ante el checo Tomas Berdych entraba dentro de los cálculos, no tanto la de Monfils, Nº 14 del mundo, ante Adrian Mannarino, un compatriota que ocupa el 51º puesto en el ránking, ni la de Tsonga ante el estadounidense Sam Querrey.Ferrer perdió por 6-3, 6-4 y 6-3; Monfils lo hizo por 7-6 (7/3), 4-6, 5-7, 6-3 y 6-2 y Tsonga por 6-2, 3-6, 7-6 (7/5), 1- 6 y 7-5. Tsonga (10º del mundo) y Querrey (24º) reanudaron este sábado su partido suspendido el viernes por falta de luz, y sólo hubo que jugar un juego. En tan solo cinco minutos, el estadounidense rompió el servicio del francés y liquidó el partido.