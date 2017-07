El fiscal federal Carlos Stornelli sostuvo que desde su punto de vista "había elementos para indagar" al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido tras aclarar que, no obstante, "no" es el "dueño de la verdad". Las palabras de Stornelli del viernes por la noche -en el canal América TV- se produjeron a pocas horas de que el juez Luis Rodríguez -que investiga un supuesto fraude del ex ministro vinculado con fondos del Yacimiento de Río Turbio- rechazara los pedidos del fiscal, entre los que se encontraba, además de la declaración indagatoria y el pedido de prisión preventiva -lo que hubiera significado el eventual desafuero de De Vido-.