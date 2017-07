Schmuck, con el acento en las "cuestiones de género"

Los radicales del Frente Progresista presentaron la lista "Sumemos por Santa Fe" para competir en las primarias del 13 de agosto próximo, que en sus primeros lugares postula a la concejal rosarina María Eugenia Schmuck, al diputado provincial Fabián Palo Oliver, a la ex concejal de San Carlos Centro, Graciela Bernhardt, al concejal de Cañada de Gómez, Luciano Travaglino y a la dirigente rafaelina, Soledad Comini.Precisamente ayer Schmuck llegó desde Rosario para presentar oficialmente su precandidatura a diputada nacional junto a la dirigente radical y militante por los derechos de la mujer, Sole Comini, y el aspirante al Concejo Municipal, Jorge Odetti. "Con Sole nos hicimos amigas en la Facultad. Es más, ella me llevó a militar a Franja Morada, el brazo universitario del radicalismo", explicó la concejal rosarina que se inscribió casi sobre la hora del cierre de listas en la carrera por ocupar una de las nueve bancas que Santa Fe pone en juego en la Cámara de Diputados de la Nación."Creemos que es momento de renovar, de ofrecer a los santafesinos una lista alternativa a aquellas que se definen en los escritorios o las mesas chicas de los partidos o los frentes electorales", dijo con una crítica por elevación al candidato con el que pulseará en las urnas, Luis Contigiani, actual ministro de la Producción del gobierno de Miguel Lifschitz. "Espero que en las internas de agosto la gente pueda decidir con su voto quiénes deben ser sus candidatos para las generales de octubre, y nosotros tenemos la legítima aspiración de estar en esa lista", agregó.Con respecto a los ejes de trabajo, sostuvo que "el primero tiene que ver con el género, hay muchas cosas para cambiar en el Congreso de la Nación, la primera es elevar el Consejo Nacional de la Mujer al rango de Ministerio, como existe en Chile". En este sentido, consideró que "esto permitirá aumentar el presupuesto, pasar de apoyar simbólicamente a las marchas del colectivo Ni una menos a generar dispositivos institucionales que acompañen en cada territorio a la mujer, a hacer la denuncia, que tengan un lugar para vivir mientras persiste el conflicto, tengan asesoramiento jurídico en los juicios y luego pueda recuperar sus derechos junto a sus hijos".Otra de las premisas gira en torno a la "problemática de la trata de personas" y en este contexto destacó que "en Rosario avanzamos en esta materia con el cierre de cabarets y whiskerías, pero si no lo hacemos a escala nacional se despliegan los espacios que habilita el Estado donde se sigue explotando mujeres"."El otro gran tema tiene que ver con la defensa de los recursos para la provincia de Santa Fe. La verdad que hemos tenido muchos legisladores por la Provincia que han sido fieles delegados de los gobiernos provincial o nacional, pero nosotros en cambio nos proponemos ser delegados de la gente para que nadie nos condicione nuestros votos y nuestras convicciones", resaltó Schmuck en el marco de una conferencia que brindó en Cyrano Bar. "Vamos al Congreso a pelear por lo que estamos convencidos, luchar por el primer empleo, por la vivienda propia y trabajar por los intereses de Santa Fe", manifestó."Con Palo Oliver tenemos una visión crítica del Gobierno nacional, al igual que lo teníamos del Gobierno anterior. No se ha visto ningún cambio, y los que se han registrado han sido para peor. El desempleo y la pobreza aumentaron y la suba de las tarifas recortó el poder adquisitivo del salario", expresó a modo crítico con la gestión de Mauricio Macri en la Casa Rosada.Por su parte, Odetti se mostró confiado en llegar al Concejo Municipal de Rafaela. Y al sintetizar su diagnóstico del estado de la ciudad, puntualizó que "hay problemas que solucionar, como el tránsito, el arbolado público, la seguridad y evitar que el Concejo sea funcional al Departamento Ejecutivo, buscamos aportar otra mirada a la actividad legislativa".