Lifschitz le elevará una propuesta a Nación para que pague la deuda por coparticipación

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, aseguró el pasado jueves que "la provincia presentará al gobierno nacional una propuesta de pago por los cerca de 50 mil millones de pesos que, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia, se le deben restituir". "Si prospera, se podría recurrir al máximo tribunal para exigir el cumplimiento de lo ordenado", añadió.El mandatario santafesino subrayó que lo que se está pidiendo es "que se cumpla con un fallo de la Corte. No es un tema de negociación que puede quedar a criterio de un funcionario sino que es un fallo que no admite otra alternativa que ser cumplido. Estamos en democracia y en un régimen republicano", manifestó."Nos llama la atención que ha pasado tanto tiempo, casi 18 meses, y no hayamos podido avanzar en una propuesta concreta", precisó el mandatario provincial en declaraciones a la radio Dos de Rosario.Lifschitz sostuvo que "no tenemos nada que discutir porque no hay una oferta. Entonces hemos tomado la decisión de hacer una propuesta nosotros, que no sea solo del gobierno y que tenga respaldo de los intendentes, legisladores y organizaciones de la sociedad civil. Ir con una propuesta de Santa Fe a ver si encontramos un eco positivo".Por último, el gobernador expresó que "el primer tema a resolver es el monto adeudado. El valor histórico de las retracciones a la provincia es por 23 mil millones de pesos. Pero es plata de 7, 8 o 10 años atrás, hay que actualizar a valores reales de hoy. Con un criterio razonable e intermedio de tasa de interés, son 50 mil millones de pesos. No se pedirá que sea de una sola vez ni todo en efectivo".En diciembre de 2015, días antes de que Mauricio Macri asumiera la Presidencia, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del reclamo de Córdoba, San Luis y Santa Fe por la detracción del 15 por ciento de la masa coparticipable para la financiación de la ANSES.VUELVE MAÑANALuego de haber estado presente el pasado miércoles, el gobernador Lifschitz estará otra vez en la ciudad, mañana, para -como es ya tradición- encabezar los actos centrales de la Provincia por el 201º Aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional. Las autoridades se concentrarán en el Museo Histórico Municipal y se trasladarán a la Catedral San Rafael para el Te Deum previsto para las 9:30. A las 10, dará comienzo el acto central con el desfile Cívico Militar. Finalmente, a las 12, se inaugurarán las obras del Autódromo "Ciudad de Rafaela".