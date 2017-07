Coparticipación: Legisladores quieren avanzar en la ejecución de la sentencia

Los bloques oficialistas en la Legislatura provincial mostraron los dientes en la sesión del pasado jueves, al presentar sendos pedidos (en Diputados y en Senadores), en reclamo de la deuda que mantiene la Nación con la Provincia, por la coparticipación ilegalmente retraída desde 2006 hasta 2015.“Hay una clara decisión política del Gobierno de Mauricio Macri de no cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia”, comenzó argumentando el exvicegobernador y actual diputado Jorge Henn, y luego continuó: “no es como algún diputado nacional ha manifestado hace algunos días en el sentido de que se está cumpliendo con la resolución de la Corte, como si esto fuese una cuestión voluntaria, y no es así, es una orden judicial, nadie se puede vanagloriar del cumplimiento de una orden judicial”.“Macri ya no es el intendente de la ciudad de Buenos Aires y sin embargo el grueso de las obras son para la capital federal y el conurbano bonaerense. Incluso, se asignaron por decreto 12 mil millones de pesos para el soterramiento del tren Sarmiento. La estación central que se realizará debajo del obelisco cuesta 45 mil millones de pesos, el triple de lo que va a percibir la provincia en los próximos tres años en obra pública. Con esto quiero decir que, no es que no hay fondos, sino que no hay decisión política para pagarle a Santa Fe”, explicó el diputado.Para finalizar, Henn comentó que “Santa Fe necesita de estos recursos, y lo que corresponde en estos momentos es ejecutar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Los fondos van a ser un elemento importante a la hora de pensar un plan de obra pública para la provincia. Estaríamos ejecutando cerca de 20 mil millones de pesos este año y por eso necesitamos de esos recursos. Además es una forma de honrar el federalismo como nos enseñaron grandes referentes de la institucionalidad de la República Argentina”.SENADORES TAMBIENLos integrantes del Bloque del FPCyS de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, (Felipe Michlig, Rodrigo Borla, Orfilio Marcon, Emilio Jatón y Miguel Angel Capiello; sumado el vicegobernador Carlos Fascendini) exigen al Gobierno Nacional, que conduce el Ing. Mauricio Macri, que “sin más dilaciones se digne a cumplir con el fallo de la CSJ de la Nación que ordena pagar a la Provincia de Santa Fe, la deuda generada por la detracción ilegal del 15% de los fondos coparticipables para financiar a la Anses, que actualizado a la fecha está orillando los 48.000 millones de pesos, siendo que el 13,44% de ese monto, es coparticipable con los municipios y comunas de la Provincia”.El presidente del Bloque del FPCyS, Felipe Michlig, recordó que “oportunamente el cuerpo en su conjunto, -con el apoyo de todos los bloques- brindó su total respaldo a las gestiones del gobernador de la Provincia, Ing. Miguel Lifschitz, tendientes a determinar la cuantificación de la deuda para su urgente pago”. Sin embargo a más de un año y medio de la gestión de “Cambiemos” al frente del Gobierno Nacional, contrariamente al mandato judicial y a lo prometido por el presidente Mauricio Macri, las respuestas siguen siendo esquivas, irresponsables y discriminatorias para con el conjunto de los santafesinos”, expresan los legisladores oficiales en un comunicado.En tal sentido los Senadores oficialistas instan a los 19 diputados y 3 senadores nacionales por la provincia de Santa Fe que hagan honor a su representación, se pongan la camiseta y defiendan esta causa que es la de todos los santafesinos, y que no antepongan intereses personales y/o partidarios. Es necesario que todos nos sumemos en este reclamo y defendamos los derechos que nos corresponden”.