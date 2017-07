En Juveniles, lideran los de Susana y San Antonio

El, en lade, puso en disputa la tercera fecha. Eles el que marcha en la cima de lacon 7 puntos, seguido por Juventud Unida con 6. En lalidera con puntaje ideal (9) y en el segundo puesto vienen San Isidro, Esmeralda y Bella Italia, todos con seis puntos.A continuación, todo lo sucedido, goleadores y lo que se le viene a cada club:Sp. Aureliense 2 (Tomás Sánchez y Santiago Dayer) – Libertad Estación Clucellas 4 (Juan Pablo Bertoneri, Pablo Cuevas, Enzo Peretti y Máximo Imhoff), Dep. Susana 5 (Matías Gaggi x 2, Diego Taborda x 2 y Santiago Flogna) – Belgrano de San Antonio 0, Atlético Esmeralda 0– Juventud Unida 1 (Fabricio Gorlino), San Isidro 0 – Bella Italia 0Dep. Susana 0 – Belgrano 1 (Enzo Suárez), Esmeralda 2 (Rodolfo Flores y Agustín Vázquez) – Juventud Unida 1 (Nahuel Gerez), San Isidro 2 (Nicolás Díaz x 2) – Bella Italia 0. A Libertad Estación Clucellas le dieron los puntos ya que Sp. Aureliense no presentó la divisional.Libertad Estación Clucellas vs. Deportivo Bella Italia, Juventud Unida de Villa San José vs. San Isidro de Egusquiza, Belgrano de San Antonio vs. Atlético Esmeralda, Sportivo Aureliense vs. Deportivo Susana.