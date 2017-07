Competirá en el Festival Nacional de Tango

Recientemente un reconocido intérprete local, Julián Rivero, quien se desenvuelve, con soltura, en varios géneros pero cuyos inicios en el espectro artístico estuvo fuertemente ligado a la música ciudadana, expresión en la que tiene especial lucimiento, logró clasificarse para participar en el Festival Nacional de Tango en la Falda, que se hace en julio en la ciudad serrana.Esa realización hace una pre selección en distintas subsedes extendidas en la geografía nacional, donde se elige un ganador varón y una ganadora mujer.El rafaelino se consagró para intervenir en la justa serrana, en la subsede de Esperanza, allí compitió con otros siete aspirantes, provenientes de distintos puntos - Paraná, Villa Constitución, Santa Fe, San Francisco, Rafaela -.La competencia se hizo con pista, detalle que se reiterará en La Falda, donde competirá con los ganadores de las otras subsedes.El encuentro en la ciudad serrana está pactado para el jueves 20 de julio desde las 20, con la participación de 44 intérpretes.La modalidad será la misma que en Esperanza, interpretarán un tema cada uno, el jurado elegirá y se va a una final o un desempate.El ganador hizo saber que en Esperanza, en la primera ronda hizo "Por la vuelta" y en la segunda "Remembranzas".Consultado acerca de su actividad artística se mostró bastante desencantado con la indiferencia de su ciudad, remarcando que no le prestan atención "ni en Cultura, a punto tal que viajo a La Falda representando a la subsede de Esperanza y con el apoyo de Cultura de la Comuna de Sarmiento, yo era de ahí, ellos me llaman siempre, me dan trabajo".Julián nos hizo saber que "sigo con el grupo, animando fiestas - yo hago todo tipo de música-, por lo general son fiestas privadas, trabajando todo en la zona, menos acá", aunque agregó que "el 8, después de tanto tiempo, tengo la cena del Club de Autos Antiguos".Destacó que " trabajo mucho sobre la línea de la Ruta 23 de Santa Fe y 1 de Córdoba - San Guillermo, Suardi, Brinkmann, San Francisco, etc-, también en Las Varillas, El Arañado". Por otra parte recordó que en la ciudad de Sunchales es convocado con asiduidad.