Según quien lo diga, y más en este tiempo previo de elecciones donde todos y cada uno de los temas son analizados de acuerdo a las conveniencias, las visiones sobre el comportamiento de la economía son muy disímiles, debatiéndose entre los brotes verdes alentados desde el gobierno y los amarillos que utiliza la oposición. En medio de esta policromía, en tanto, se encuentra la gente, cada vez con mayores expectativas por vislumbrar una salida a esta situación bastante comprometida del presente social.

La cuestión es que, mucho más allá de quien lo diga, lo que resulta siempre discutible, existen algunos índices que por ser tales y ajustados a los números, son irrefutables. Los mismos son indicativos de una cierta mejoría, como por ejemplo que en el pasado mes de mayo el índice de empleo tuvo una recuperación de 0,5%; que en junio creció sensiblemente el patentamiento de automotores llegándose a 76.210 unidades con nada menos que un 39% por encima de igual mes del año pasado; que la recaudación fiscal en junio fue del orden del 29,8% estando por sobre el nivel inflacionario como hacía rato que no sucedía; y que la actividad industrial se incrementó 2,7% en mayo, después de nada menos que 15 meses que estuvo siempre en el tobogán descendente.

Es verdad que no se trata de índices deslumbrantes, pero sumados en conjunto son buenas señales, que por supuesto deberán venir acompañados por otros indicadores -como la suba del consumo por ejemplo- para tener de tal modo la certeza que la incipiente recuperación comienza a llegar a los bolsillos de la gente.

El repaso de de los marcadores consignados, obliga a detenerse en la suba de la industria, pues si bien el 2,7% no es una cantidad impactante -más considerando la sostenida baja que venía registrando-, tuvo el fuerte impacto de interrumpir una serie continuada de 15 meses de caídas. Aunque, en realidad habrá que aguardar un tiempo más para ver si la recuperación es tal, ya que este que difundimos es un índice del Estimador Mensual Industrial, ya que para el gobierno el corte de la caída se produjo con anterioridad y viene de dos trimestres consecutivos en alza, lo cual alcanza para decir que concluyó la recesión. Por ahora, como casi siempre sucede en este tiempo de tantas diferencias y confrontaciones, habrá que aguardar unos meses para ver la tendencia definitiva.

La recuperación en la venta de vehículos es también una señal consistente en cuanto a visualizar una reactivación con posibilidades de afianzarse, ya que además de los datos de junio difundidos arriba, tenemos que en la primera mitad del año se patentaron 5¿451.178 unidades automotores, mientras que en materia de motocicletas en junio se patentaron 44.499 unidades y en el semestre se llegó a 324.472. Cifras estas que dejan traslucir con absoluta claridad que la perspectiva ha comenzado a cambiar en sentido positivo, lo cual resulta aún más contundente si recordamos -tal como ya fue antes analizado desde esta misma sección editorial- que una actividad clave como la industria de la construcción también está repuntando, tanto en el marco público como el privado.

La recaudación fiscal es otro indicio que marcha en igual sentido, ya que en junio se recaudación 226.593 millones fijando un 29,8% más que en junio de 2016, mientras que en la primera mitad del año ascendió a un billón 216.526 millones, con 30,7% de suba respecto a igual lapso de 2'0167, estando por primera vez en mucho tiempo por encima de la inflación, la cual podría estar ahora en el 22% anual proyectado. De todos modos, habida cuenta de la fortísima presión fiscal existente en nuestro país, estando entre los 20 países que más impuestos cobran en el mundo, que crezca la recaudación por un lado es bueno para el Estado, pero por el otro malo para la gente que sigue siendo exprimida al máximo.

Finalmente, pues también merece algunas acotaciones, lo del crecimiento del empleo en mayo, aunque sea un escaso medio punto, igualmente es expresivo pues se trata de una de las cuestiones más graves del momento. Y si la creación de empleo está por sobre el nivel de pérdidas, resulta una ecuación optimista.