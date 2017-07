Hamilton fue penalizado

Después de haber liderado las dos tandas de entrenamientos de este viernes, Lewis Hamilton recibió una penalización de cinco posiciones para la parrilla de salida del Gran Premio de Austria luego de que Mercedes tuviera que reemplazar la caja de cambios, ya que no completó seis carreras, tal como lo indica el reglamento. Es la primera vez en la temporada que el británico es penalizado. Lo que expresa el comunicado de la FIA es lo siguiente: “El piloto mencionado arriba finalizó la carrera pasada en Bakú y este cambio en la caja de cambios fue realizado antes de que pasaran seis eventos consecutivos", dijo Jo Bauer. "Como esto no concuerda con el Artículo 23.5a del Reglamento Deportivo 2017 de la Fórmula Uno, estoy notificando sobre este asunto a los comisarios para su consideración. El equipo informó al delegado técnico sobre el reemplazo de la caja de cambios el martes 4 de julio d 2017 a las 11:29 horas".Previamente, tras el traspié vivido en Azerbaiyán, donde perdió de manera inesperada una clara victoria, Hamilton demostró que quería revancha en el primer día del Gran Premio de Austria, válido por la 9ª fecha del año, donde con el Mercedes W08 EQ Power + lideró las dos tandas de entrenamientos, marcando incluso el mejor registro en la historia del Red Bull Ring.Por la mañana, con una marca de 1m05s975, Hamilton se estableció en lo más alto, en lo que hasta ese momento era la vuelta más rápida del circuito. A 0s190 quedó Max Verstappen (Red Bull) y a 0s370 Valtteri Bottas (Mercedes), en el 2° y 3er lugar respectivamente. Detrás de ellos se ubicó Sebastian Vettel (Ferrari), a casi 5/10 del líder. Sorprendió lo realizado por McLaren, que con Stoffel Vandoorne (7°, a 0s873) y Fernando Alonso (9°, a 1s535) se ubicaron dentro del “Top 10”, en lo que fue su mejor práctica del año. Romain Grosjean (Haas), sufrió un pinchazo tras pisar un pianito estilo “banana”, que hizo recordar a los problemas vividos en el escenario austríaco hace un año.Para tener en cuenta.Por la tarde, y con 44° C de temperatura en pista, la segunda sesión comenzó de manera atípica: la previsión de lluvia, que llegaba hasta un 80% durante la tanda (y que ya se había hecho presente en el parate de la actividad), hizo que en los primeros 10 minutos todos los pilotos probaran de cara a la clasificación. Finalmente el agua nunca apareció. Hamilton fue nuevamente el más rápido, antes de sufrir problemas con una bujía. Detuvo el cronómetro en 1m05s483, marca jamás vista anteriormente en el escenario que supo denominarse A1 Ring a fines de los 90. Vettel lo escoltó, a 0s147. Bottas volvió a ocupar la 3ª posición, aunque ahora a casi 2/10.En una sesión signada por la gran cantidad de despistes (aunque ninguno de gravedad), los McLaren volvieron a situarse entre los mejores, con Alonso 8° (a 1s249) y Vandoorne 12° (a 1s376). Tanto en la primera tanda como en la segunda, un deslucido Kimi Räikkönen ocupó el 6° lugar, quedando detrás tanto de Vettel como de los Mercedes y los Red Bull en ambas.