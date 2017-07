Campaña Solidaria "Leer y Compartir" de Chicos en Movimiento

Compartir el camino

Su primera sonrisa

Después de izar la bandera, la bienvenida y el desayuno compartido la conocimos. Su nombre nos había dado poder para elegirle la mejor mochila, con los útiles más lindos y el peluche más grande y hermoso. Su padre esperaba una niña “normal” pero Dios le tenía preparado un gran regalo especial. Tan enojado estaba que al anotarla le dijo al juez que la llamaría Bartola porque había nacido “para la bartola”, es decir con defectos. Tan enojado que nunca le concedió ni besos, ni abrazos, solo rechazos. Bartola nunca supo de alegrías y menos de sonrisas. Aprendió a hablar “más clarito” en la escuela gracias a la estimulación que le brindaba la seño. Las imperfecciones de su cuerpito fue la consecuencia de la contaminación minera que la afectó cuando era solo un feto en el vientre de su mamá. Esperaba ansiosa en la hilera que debió formar con sus compañeros. A su turno recibió el regalo. Le ayudamos a abrir la mochila y ella sacó cada cosa con dificultad pero con mucho cariño. Abrazó a su muñeco con todas sus fuerzas y según la seño… fue la primera vez que sonrió.

Chicos en Movimiento - Campaña Solidaria LEER y COMPARTIR: acercá útiles escolares y libros de cuentos a UNIRRED FM 104.3 en horario del programa de 14:30 a 16:30 de lunes a viernes.

…………………….

Chiní faltó, el maestro también

Chiní, así suena su nombre en wichí, Pedro suena en castellano. Hoy faltó a clase. Su papá no sabe “hablar como el criollo” y vino a la escuela a buscar información sobre su hijo. Es que a Pedro lo que más le gusta es subir a los árboles para mirar desde arriba a lo lejos. Ayer se cayó desde lo alto. El maestro Walter lo llevó a la sala de primeros auxilios que está a 5 kilómetros y desde allí tuvo que internarlo en hospital de Salta (a 340 kilómetros) acompañado por su mamá. “Los otros niños quedan con los otros dos docentes, pero Chiní no tiene quien lo lleve ni quien hable por él”, nos comentó. Al lado de la cama su madre estaba sentada agachando su cabeza. “Está esperando la cachetada de los blancos”, aseguró uno de los médicos que continuó: “porque no entiende el castellano y ha sufrido la esclavitud”. Walter tiene su familia pero se quedó una semana entera; es quien no cobra por esas horas que no solo son extras, sino que asume el lugar de los padres de Chiní, nos dice: “en una comunidad de originarios como este caso, el maestro es la seguridad para sus hijos, por eso los envían a la escuela”.

Chicos en Movimiento - Campaña Solidaria LEER y COMPARTIR: acercá útiles escolares y libros de cuentos a UNIRRED FM 104.3 en horario del programa de 14:30 a 16:30hs. de lunes a viernes.