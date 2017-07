Interna en el directorio del Banco Central

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Pedro Biscay, el único director del Banco Central heredado de la gestión kirchnerista, salió ayer a criticar en forma abierta la política monetaria puesta en marcha por el presidente de la institución, Federico Sturzenegger, a quien acusó de "no buscar bajar la inflación sino el salario".Si bien es poco habitual que se produzcan cruces públicos en el órgano de conducción de la autoridad monetaria, Biscay, identificado con Cristina Kirchner, cuestionó la estrategia del titular de la entidad y hasta sugirió la existencia de un plan deliberado para perjudicar a los trabajadores.Así, se confirmó que el clima preelectoral comenzó a influir cada vez más en la plaza cambiaria en medio de una fuerte escalada del dólar, que acumuló ocho jornadas consecutivas con tendencia alcista, y ahora logró filtrarse en el propio Banco Central.Biscay, procesado en la causa por la venta de contratos de dólar a futuro como la propia Cristina, llegó en 2014 a la autoridad monetaria durante la gestión del economista heterodoxo Alejandro Vanoli.El director crítico, que tiene mandato hasta 2019, también había cuestionado al equipo económico del presidente Mauricio Macri, al referirse al aumento de tarifas y al incremento de los precios.Hace tan sólo unos meses, Biscay había acusado a Sturzenegger de tener un proceder "persecutorio" contra Florencia Kirchner, mientras había argumentado: "El Banco Central no debe realizar ningún tipo de conducta persecutoria. Es triste, doloroso, afecta la calidad institucional".Este jueves volvió a cruzar a Sturzenegger y cuestionó que está "tropezando con su propia estrategia". Las declaraciones fueron formuladas ante una creciente polémica en torno al nivel de tasas y un dólar que llegó a superar los $17.Ante un mercado que sigue de cerca el período preelectoral, las críticas del funcionario no fueron bien recibidas en la Casa Rosada. "La política de Sturzenegger no es bajar la inflación, sino el salario", cuestionó Biscay, quien sostuvo que "entre el 14 de junio y el 5 de julio, los trabajadores perdieron 487 pesos de sus salarios".Advirtió, de ese modo: "Hay una primera lectura que puede ser que el modelo de metas de inflación se empezó a morder la cola, y Federico Sturzenegger se está tropezando con su propia estrategia".Reclamó al presidente del Banco Central que "advierta que la dinámica de este proceso es peligrosa desde el punto de vista del salario, del empleo y del conjunto de precios de la economía"."Si esta dinámica se mantiene por varios días más, vamos a tener consecuencias muy negativas en el manejo de la economía", alertó.Según el funcionario, "el mercado financiero, y todos sus indicadores, están mostrando que la percepción que tienen con respecto a la inflación es que no va a bajar"."Las metas que se había propuesto el Banco Central, que para fines de este año tenían que estar en un rango de entre el 12 y 17%, son incumplibles", consideró Biscay en declaraciones radiales.Aseguró que "la proyección que tiene el mercado sobre las metas de inflación en el relevamiento de metas que hace el Banco Central, da 21,6%. Es decir, que estamos un 4,6% arriba de las metas trazadas por el Banco Central".