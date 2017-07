"Todos juntos podemos alcanzar la paz y terminar con la pobreza"

BUENOS AIRES, 7 (NA). - Al participar del Global Citizen Festival en Alemania, el presidente Mauricio Macri subió ayer al escenario principal junto a la cantante colombiana Shakira y remarcó que "sólo todos los países juntos" podrán "alcanzar la paz y terminar con la pobreza"."Los sistemas educativos necesitan expandirse, innovar, estar preparados para el cambio. Y tenemos que hacerlo juntos, con mucho diálogo. Sólo con todos los países juntos se van a lograr las metas de paz, terminar con la pobreza y abordar el cambio climático", remarcó Macri en un discurso que pronunció parte en inglés y parte en castellano.Antes de participar en la cumbre del G20 en Hamburgo, el jefe de Estado subrayó allí, ante una multitud, que hay que "educar a los niños para trabajos que todavía ni existen", a la vez que instó a todos a "seguir desarrollando habilidades a lo largo de la vida"."Nada es más importante para nuestro futuro que la educación. Esto involucra a las personas, los países y la comunidad internacional. La globalización y el cambio tecnológico están proyectando un manto de duda en el futuro del empleo", sostuvo el mandatario en el Barclaydcard Arena.Al igual que subrayó en distintos discursos en la Argentina, el líder del PRO hizo hincapié en actualizar los contenidos y los modos de enseñanza para que los alumnos estén preparados para las nuevas tecnologías.Finalmente, el líder del PRO confirmó que el Global Citizen Festival se llevará a cabo en la Argentina en 2018, en la previa de la cumbre del G20 que presidirá Macri."Quiero invitarlos a todos al próximo G20 que se realizará en Buenos Aires. Les prometo que van a amar nuestro país: es un lugar maravilloso y hermoso. Global Citizen, los espero en la Argentina. ¡Vengan!", concluyó el Presidente.Además del mandatario, también subieron al escenario los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau; y de Noruega, Erna Solberg; así como también el presidente del Banco Mundial, el surcoreano Jim Yong Kim; entre otros.Como suele hacer en varias ocasiones, incluso en reuniones bilaterales, el presidente Mauricio Macri aprovechó para bromear, esta vez con la cantante colombiana Shakira, a quien le recriminó no haberlo esperado para bailar y cantar.Al subir al escenario del Global Citizen Festival, que se realizó en el Barclaydcard Arena de la ciudad alemana de Hamburgo, el mandatario le hizo un chiste a la artista caribeña: "Cuando mi equipo me contó que iba a compartir el escenario contigo, pensé que era mi oportunidad para mostrar mis aptitudes de baile y canto, pero no me esperaste"."Pero en Buenos Aires lo vamos a hacer, la próxima vez lo vamos a hacer", agregó el líder del PRO, quien ya conoce a Shakira: en 2011 habían visitado juntos un Centro de Primera Infancia (CPI) en la Villa 21-24.Tras resaltar la importancia de la educación, el jefe de Estado invitó a los presentes a asistir a la próxima edición del Global Citizen Festival que se realizará en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires y volvió a recurrir al humor, esta vez vinculado al fútbol."Pero una cosa: con todo mi amor por los alemanes, la próxima final del Mundial va a ser de la Argentina", afirmó Macri, en alusión a la derrota de la Selección nacional en el partido decisivo del Mundial 2014 que se realizó en Brasil.Este viernes, en tanto, en el Predio Ferial de Hamburgo comenzarán las actividades del G20: tras la recepción oficial a cargo de la canciller federal alemana, Angela Merkel, los jefes de Estado se reunirán a solas para debatir sobre la lucha contra el terrorismo.Luego, en las distintas sesiones plenarias, abordarán temas como "Crecimiento global y comercio"; "Desarrollo sustentable"; "Clima y energía"; "Asociación con África"; "Migración"; "Salud"; "Digitalización"; "Empoderamiento de las mujeres"; y "Empleo".Respecto de ese último tópico, Macri anunciará ante sus pares que durante la Presidencia argentina del G20 la creación de puestos de trabajo y la situación laboral actual serán parte de los ejes que impulsará.Asimismo, el Presidente mantendrá una serie de encuentros bilaterales, entre los que se destacan los del jefe del Palacio del Elíseo, Emmanuel Macron, en la noche del viernes; y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, el sábado por la mañana.También tiene previsto reunirse con los presidentes del Consejo Europeo, Donald Tusk; de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; y de Sudáfrica, Jacob Zuma; el premier de Singapur, Lee Hsien Loong; y el de la India, Narendra Modi.Como cierre de su paso por tierras germanas, el próximo domingo el Presidente se trasladará hasta el Puerto de Hamburgo para celebrar el Día de la Independencia a bordo de la Fragata Libertad, que tiene previsto amarrar allí en los próximos días.En el festejo a bordo del buque escuela también estará presente el alcalde de la ciudad de Hamburgo, Olaf Scholz.