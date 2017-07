Hipótesis sobre muerte de la embaraza

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La fiscal a cargo de la investigación del crimen de Ayelén Roldán, la joven embarazada de 19 años que fue ahorcada en la localidad bonaerense de Glew, confirmó que maneja cinco hipótesis sobre el homicidio, mientras espera el testimonio de los hijos del matrimonio en Cámara Gesell.En tanto, Ariel Hernán Valett, el novio de la víctima, volvió a negar la versión de que existían encuentros sexuales con el matrimonio que vive en la casa en la que fue encontrada ahorcada Ayelén el pasado lunes y aseguró que "ellos la mataron". El jueves, la fiscal María Laura Alfaro comentó que "hoy la pareja y empleadores (Adrián Torres y su esposa Natalia Cottone) tienen calidad de testigos en la investigación, ninguno está imputado, pero no se descarta ninguna hipótesis".El móvil del robo, según explicó la fiscal en declaraciones a radio La Red, sigue en pie, ya que Torres y su esposa declararon que les faltaron cosas de la propiedad, aunque sostuvo que "no se constató que estuviera forzada la cerradura" de la puerta de la vivienda. La fiscal sospecha que "la persona que ingresó a esa casa lo hizo con el consentimiento de la víctima", y al ser consultada sobre la posibilidad de un suicidio accidental en el marco de una práctica sexual, señaló que "el surco que tiene en el cuello la víctima es horizontal, por lo que descartamos el suicidio".Además, Alfaro contó que se encontraron distintos tipos de cables por lo que habría habido intervención de terceros, y por eso se descarta el suicidio. En tanto, la pareja de la víctima sostuvo ante la prensa que Ayelén "era ´re seria´ ella desde que se juntó conmigo, estamos esperando un hijo, cambió mucho", y al ser consultado sobre si su mujer realizaba encuentros swinger con el matrimonio, indicó: "A ese bondi no se iba a subir ella". Sin embargo, la fiscal sostuvo que "hay varias declaraciones testimoniales que corroboran que existían prácticas sexuales grupales" entre el matrimonio y la joven asesinada.Alfaro apuntó como sospechoso a la pareja de la víctima, y dijo que "tiene marcas en la espalda. El alegó que se había rascado, pero tenía las uñas cortas".Valett negó que Roldán fuera la niñera de los hijos de la pareja, ya que el pasado lunes alrededor de las 17:00 la había pasado a buscar Natalia por su casa para que la acompañara "a comprar ropa a La Salada", en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, y que no dijo nada "de cuidar los nenes". Al respecto, Natalia dijo que cuando pasaban a buscar a Roldán por su casa, la "excusa" era que la llevaban a La Salada, pero que en realidad era para tener encuentros sexuales.