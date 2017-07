Vila, el escenario de la quinta del Midgets

Por tercera vez en el Torneo Oficial "50º Aniversario de la Asociación Midgets del Litoral", la categoría más popular del deporte motor regional se presentará el domingo en el circuito "Juan F. B. Basso" de Vila.

En esa oportunidad se disputará la quinta fecha de la temporada, utilizándose el mismo escenario que recibió a las dos primeras, con las victorias de Cristian Molardo y Matías Franco.

Posteriormente, la especialidad visitó el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio, llevando a cabo dos pruebas consecutivas, que vieron imponerse a Nicolás Scándalo y Leandro Giraudo.

El hecho que se hayan registrado cuatro ganadores diferentes refleja la paridad existente, no solamente por la variedad de nombres, sino también porque se quedaron con las finales tres motores VW -la mayoría utiliza esas plantas impulsoras- y un Falcon.

Mucho tiene que ver con esta particularidad las variantes que se incorporaron al Reglamento Deportivo, a partir de haberse dejado de lado la clasificación -se sortean las grillas de las series- y reemplazado las finales B y C por las dos prefinales, manteniéndose los 16 participantes en la gran final.



HORARIOS Y ENTRADAS

El cronograma de actividades para el domingo es el que proporcionamos a continuación: a las 10:30 cierre de inscripciones; a las 11:15 inicio de los entrenamientos; a las 12:30 vuelta de presentación y desde las 13:00 series, semifinales, prefinales y final en el circuito "Juan F. B. Basso", enclavado en el predio "Octavio Bessone" de la Asociación Midgets del Litoral.

El costo de la entrada general será de 100 pesos (caballeros) y de 50 pesos (damas), en tanto que los menores de 12 años ingresarán en forma gratuita.



LA PUNTA DE MANSILLA

Curiosamente, los pilotos que ocupan los tres primeros lugares en el campeonato todavía no ganaron esta temporada, de acuerdo con estas posiciones: Martín Mansilla es el líder con 118 puntos; Agustín Bonomo lo sigue con 157; Cristian Dalmazzo tiene 148; Nicolás Scándalo 141; Cristian Molardo 140; Luciano Correnti 136; Matías Franco y Leandro Giraudo 131; José Luis Costamagna 117; Néstor Bosio 110; Cristian Perusia 105; Ezequiel García 104; Alexis Valsagna y Henry Merke 101; Hernán Calvi 93; Walter Zenklusen 90; Ezequiel Valentini 89; Maximiliano Battaglino 83; Gonzalo Zbrun 79; Diego Anthonioz 77; José Collino 72; Jorge Walker 70; Rodrigo Peretto 69; José Kunz 66; Diego Haspert 62; Cristian Mattioli y Mariano Bacci 58; Matías Schanz 56; Rodrigo Bertholt y Maximiliano Gallo 55.