Nicolás Castro, en el Sub 20

En una nota que lleva la firma de Omar Souto, gerente de selecciones juveniles de Argentina, se convocó en las últimas horas al juvenil rafaelino Nicolás Castro para que integre el seleccionado Sub 20 que es dirigido por Nicolás Diez. El jugador surgido de 9 de Julio, y que se incorporó a Newell’s Old Boys de Rosario este año, deberá presentarse el lunes a las 12 en el predio Julio Grondona. Cabe recordar que Castro, que jugó un puñado de minutos en el primer equipo juliense en 2016, fue hace unos meses un sparring Sub 17, ya que viajó a Australia y Singapur junto al Seleccionado Mayor que dirige Jorge Sampaoli para formar parte del grupo de apoyo en los amistosos. La lista de convocados es la siguiente:

Arquero: Lautaro Morales (Lanús).

Defensores: Nehuén Pérez (Argentinos Juniors), Marcelo Weigandt (Boca Juniors), Juan Pablo Tomicich (River Plate) y Federico Gattoni (San Lorenzo).

Volantes: Fausto Vera (Argentinos Juniors), Facundo Fernández (Boca Juniors), Nicolás Castro (Newell's Old Boys), Jeremías Rodríguez (River Plate) y Francisco Ortega (Vélez Sarsfield).

Delanteros: Benjamín Roilheiser (River Plate), Julián Carranza (Banfield), Maximiliano Lovera (Rosario Central) y Nazareno Bazán (Vélez Sarsfield).



SIN AMISTOSO

La Selección argentina a nivel local no tendrá su partido amistoso tal como pretendía el entrenador Jorge Sampaoli, quien incluso tenía pensado hasta los futbolistas que iba a citar. Según reconoció un importante dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino a NA, no se llegó a un acuerdo con Bolivia para el encuentro que estaba previsto que se jugara el 19 o 20 de julio. Con este escenario, la intención es que el amistoso se dispute más adelante en una fecha a confirmar ya que la idea de Sampaoli de convocar a jugadores del medio local tiene el aval de esta dirigencia. Más allá que el motivo oficial de la suspensión fue que Bolivia no podía competir, varios de los futbolistas que iban a ser citados iban a tener problemas para estar ya que estaban de vacaciones o tenían compromisos de Copa con sus clubes.



EN BAJA

En tanto, la Selección Argentina, que todavía pelea por clasificarse al Mundial de Rusia 2018, volvió a bajar un puesto en el ranking de la FIFA. De poco sirvió vencer a Brasil en el debut de Jorge Sampaoli y luego a Singapur, ya que la celeste y blanca fue desplazada del segundo lugar y ahora se encuentra en la tercera ubicación. La gran novedad que presenta el nuevo escalafón es que, tras ganar la Copa de las Confederaciones, Alemania trepó a lo más alto, con 1.609 unidades. Argentina, que está en el quinto lugar en la tabla de las Eliminatorias y hoy estaría obligada a jugar el Repechaje para buscar una plaza en Rusia 2018, suma 1.413 puntos y completa el podio por detrás de Brasil (1.603). Por su parte, Chile, que llegó a la final de la Copa Confederaciones, también perdió posicionamiento en el ranking, ya que descendió tres puestos y está séptimo con 1.250. Los 10 primeros del ranking mundial son estos: 1) Alemania, 1.609 puntos (+2); 2) Brasil, 1.603 (-1); 3) Argentina, 1.413 (-1); 4) Portugal, 1.332 (+1); 5) Suiza, 1.329 (+1); 6) Polonia, 1.319 (+1); 7) Chile, 1.250 (-3); 8) Colombia, 1.208 (-3); 9) Francia, 1.199 (-3) y 10) Bélgica, 1.194 (-3).