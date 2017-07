Vettel pidió disculpas

La habitual conferencia de prensa del jueves previo a un Gran Premio de Fórmula 1 fue el escenario en el que Lewis Hamilton y Sebastian Vettel dieron por cerrado lo acontecido en Azerbaiyán dos semanas atrás. El alemán, quién debió asistir a la reunión que la FIA realizó el pasado lunes exclusivamente para tratar dicho incidente, continuó con el pedido de disculpas esgrimido en aquella ocasión: “El movimiento que hice fue incorrecto, no fue una buena decisión”, aclaró, antes de admitir que “en el momento sentí que Lewis había frenado a propósito, que estaba jugando conmigo, pero al verlo debajo del auto me di cuenta que no fue así. No tuvo mala intención”. “Creo que no es necesario seguir hablando del tema. Con quién tenía que hablarlo era con Lewis y ya lo hice. Después, la FIA me pidió explicaciones y también accedí. Ya dije todo lo que tenía que decir”, explicó el tetracampeón del mundo, en una conferencia en la que Kevin Magnussen fue el invitado de lujo, gracias a que se ubicó entre medio de los dos campeones de la Máxima. Por su parte, el piloto de Mercedes manifestó sensaciones similares a la de su par: “Para mí es un tema cerrado. Lo único que me molestó fue que me haya acusado de haber frenado, cuando la telemetría demostró que no fue así, pero ya se disculpó. No hay que darle más vueltas al asunto”, declaró. Pensando en lo que fue su reacción tras la carrera, el británico remarcó que “no estaba enojado, sino preocupado por otras cosas. Pensaba más en el resultado y en las complicaciones que tuvimos. No dije nada de lo que me tenga que arrepentir”. Por último, quién es escolta de Vettel en el campeonato dio su opinión sobre lo importante que es, con sus conductas, que los pilotos den el ejemplo ante los espectadores de la F.1: “La gente quiere una rivalidad muy intensa, pero somos adultos y sabemos que debemos dar el ejemplo. Somos humanos y no siempre nos portamos bien, pero como categoría tenemos que inspirar y dar el mensaje adecuado a todos los niños y a la gente que nos ve. Tenemos que comportarnos de la manera correcta", concluyó.



RALLY ARGENTINO

Luego de casi nueve años, el Rally de San Juan regresa este fin de semana al calendario para recibir la quinta fecha del Rally Argentino y la tercera del FIA CODASUR. La provincia cuyana será la encargada de recibir a la quinta fecha, donde Marcos Ligato llega como puntero del campeonato. Con epicentro en el Predio que se ubica junto al Estadio Aldo Cantoni, la competencia contará con la disputa de 13 tramos que totalizarán 143,56 kilómetros de velocidad. Ligato y el Tango Rally Team vienen de vencer en Catamarca, resultado que lo posicionó bien adelante en el torneo. Aunque Gerónimo Padilla (Peugeot 208 MR del Baratec) está a tal solo tres unidades del piloto del Chevrolet Agile MR.