"Es inconcebible que no tengan prisión preventiva"

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La diputada oficialista y candidata a la reelección Elisa Carrió consideró que "inconcebible que los acusados por asociación ilícita no tengan prisión preventiva" y le apuntó así a la expresidenta Cristina Kirchner y al exministro Julio De Vido.Carrió se expresó así luego de que el fiscal federal Carlos Stornelli pidiera al juez Luis Rodríguez el desafuero y la detención del exministro de Planificación Federal de Cristina Kirchner por el presunto desvío de fondos públicos a través de Yacimientos Carboníferos Fiscales Río Turbio."Les hablo a los jueces: es inconcebible que en este país las personas que cometen asociación ilícita por vaciar una nación no tengan prisión preventiva, porque pueden obstruir la acción de la Justicia", afirmó Carrió en declaraciones al canal TN.La diputada le apuntó directamente a De Vido pero también se refirió a la expresidenta, quien está procesada por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa que investiga el manejo financiero de los hoteles de la familia Kirchner."La plata de Cristina es la que compartió con De Vido", disparó Carrió, al tiempo que remarcó que "no puede ser que el exministro no tenga prisión preventiva", ya que "podría obstruir la investigación de las causas en las que está procesado" y agregó: "Fue el cajero y no el valijero de la familia Kirchner".En este sentido, la legisladora ratificó que De Vido "sería como el centro del Lava Jato argentino porque conoce los montos y los destinatarios de las coimas que se habrían pagado durante su gestión".Al ser consultada sobre el silencio de Cristina Kirchner sobre quien fue su ministro de Planificación Federal, Carrió respondió: "¡Qué va a hablar si está en campaña!".Por otra parte, le apuntó a los dirigentes del frente 1País que lideran Sergio Massa y Margarita Stolbizer por haber votado el último miércoles a favor de eliminar un artículo del proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria."No quieren recuperar lo robado. Todos. Ni (Graciela) Camaño, ni (Sergio) Massa, ni Stolbizer. Todos se rasgaron las vestiduras contra la corrupción y lo que impidieron hoy es recuperar lo robado", sostuvo la diputada.En este sentido, calificó a Stolbizer como "mentirosa" porque "impidió recuperar lo robado" y porque "sabe que el artículo 37 es constitucional", en alusión al artículo que fue finalmente eliminado del proyecto.El "artículo Odebrecht" (como lo denominó la oposición) indicaba que las empresas podían acogerse voluntariamente a la figura de "colaborador eficaz" para entregar información sobre delitos de corrupción anteriores a la sanción de la ley.Ese acuerdo de "colaborador eficaz", según constaba en el artículo eliminado, se realizaría entre la empresa en cuestión y la Procuración del Tesoro, que depende del Poder Ejecutivo.La oposición lo rechazó por considerar que no era constitucional el carácter retroactivo de la colaboración ni la atribución que le otorgaba al Poder Ejecutivo, la cual corresponde (según entendieron los diputados) al Judicial.Por esa razón, en medio del programa del canal TN Stolbizer salió a responderle a Carrió por Twitter: "Sabés que no soy mentirosa y que, como vos, lucho contra la corrupción. No caigas bajo", señaló.