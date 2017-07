Se atrincheró ante reclamos docentes

BUENOS AIRES, 7 (NA). - La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Cecilia Velázquez, permanecía atrincherada hoy en su oficina y se negaba a retirarse luego de que los docentes decidieran ocupar el edificio como medida de protesta por los fuertes descuentos sufridos en sus recibos de sueldo.La funcionaria del gobierno de Alicia Kirchner se encontraba encerrada en el edifico desde el miércoles a la noche, junto a su equipo de colaboradores, después de que se iniciara la protesta en la sede por parte de los docentes, que exigen que los atienda para discutir los descuentos en sus haberes.Velázquez señaló que esta semana se abonó el total de los sueldos a docentes y con aumento, mediante el envío de fondos de Nación, pero aclaró que son parte de la coparticipación de Santa Cruz.En medio de una fuerte crisis económica y social en la provincia, los docentes llevan más de tres meses de huelga en reclamo de aumento salarial, medida que se fue profundizando cuando el gobierno santacruceño empezó a pagar con atraso y en forma desdoblada.Sobre los descuentos, explicó que pagaron de acuerdo a las planillas que presentaron los directivos y que algunos no lo hicieron, por lo cual el CPE generó el descuento.Esta misma semana, a través de una nota, Velázquez habría advertido que los directivos que no informaran las inasistencias del personal serían pasibles a la aplicación de las sanciones previstas en el código penal por falseamiento de documento público, con prisión de uno a seis años, según trascendió."Yo me quedo aquí por decisión y responsabilidad. Estoy aquí porque este es el CPE y mi responsabilidad, hasta que alguien diga lo contrario es velar por la educación de la provincia y desde aquí, seguiré con todas las tareas. Nosotros no nos hemos podido mover", afirmó la ministra en una entrevista telefónica que dio a la radio FM Tiempo de Río Gallegos.Tras pasar la noche junto al vicepresidente del CPE, Ismael Enrique, y un equipo de su secretaría privada, Velázquez informó que una de las personas que estaba con ella se descompensó y debió retirarse, y advirtió que le cortaron la luz, aunque no pudo precisar si fue de modo intencional o no."No se dialoga así. Bajo estas condiciones no se dialoga. Hicimos siete paritarias", afirmó la funcionaria, quien aclaró que ahora su principal objetivo es garantizar la recuperación de los días de clases tras el extenso conflicto que impidió el dictado de clases durante 78 días desde el inicio del ciclo lectivo.Velázquez fue jefa de Gabinete de Asesores del ministerio de Desarrollo Social de la Nación entre 2003 y 2015, durante las gestiones de Alicia Kirchner y Juan Carlos Nadalich, mientras que, una vez finalizado el gobierno de Cristina Kirchner, continuó junto a la cuñada de la expresidenta en la administración santacruceña.En tanto, durante una asamblea realizada en el exterior del edificio del CPE, los docentes decidieron permanecer allí hasta tanto se resuelva el conflicto y trasladar el acampe que mantenían en los jardines de la gobernación al edificio del Consejo de Educación.