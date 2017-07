Del Potro se despidió de Wimbledon

LONDRES.- El tenista argentino Juan Martín del Potro fue eliminado este jueves en la segunda ronda de Wimbledon por el letón Ernests Gulbis, por 6-4, 6-4 y 7-6 (7/3). La eliminación de Del Potro, número 29 del mundo, a manos de un antiguo Top-10 también muy castigado por las lesiones -cayó hasta el puesto 569º actual-, frustró el reencuentro del argentino con el serbio Novak Djokovic en tercera ronda, como en la semifinal de 2013.

El partido se jugó bajo un intenso calor -31º, inusuales en Londres-, y fue interrumpido durante 25 minutos para retirar a una espectadora que se desmayó. Del Potro, ex campeón del US Open, le dio una botella de agua a los espectadores para que se la hicieran llegar a la mujer.

El tandilense dijo que el letón es mucho mejor de lo que indica su puesto 569º en el ránking mundial. "Por supuesto" que es mejor, "todo el mundo lo sabe", dijo Del Potro a la prensa. "El año pasado yo era 1000º del mundo, y nadie creía que ese fuera mi puesto". "Así que ya sé lo bueno que es Ernests en hierba, y, si tiene un buen día, puede ganar a todos, porque ya lo hizo en el pasado".

"No tuve mi día en la cancha. Y él jugó realmente bien. Sirvió muy fuerte todo el partido, no pude romperle el servicio en los tres sets", explicó Del Potro, que dijo sentirse físicamente bien antes de iniciar la campaña sobre cancha dura norteamericana que concluirá con el US Open, a finales de agosto.

Del Potro y Gulbis comparten edad, 28 años, e infortunio, por lo que una tercera ronda en Londres les servía a ambos para reforzar la moral. Si el argentino tuvo que ser operado tres veces de muñeca, Gulbis ha tenido en el último año y medio lesiones diferentes en el hombro, la muñeca y la pantorrilla.



(AFP-NA)