Con la presencia del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz y el intendente de Rafaela, Luis Castellano, se llevó a cabo ayer el acto central de apertura de la IV edición del Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior (CIECEX), en el Viejo Mercado, que cuenta con más de 300 inscriptos formando parte de las rondas de negocios que organiza la Cámara.El anfitrión de este encuentro fue el presidente de la Cámara de Comercio Exterior (Cacex) del Centro Comercial e Industrial, Edmundo López, quien estuvo participando durante toda la jornada de las distintas actividades previstas en el marco de este encuentro que se extenderá todo el día de hoy."Nuestro objetivo es la internacionalización de nuestras empresas, que enfrentan nuevos escenarios globales", dijo en primera instancia López, en una sala repleta e hizo un paneo económico del 2008 a esta parte, repasando un poco los crecimientos de las empresas, en un contexto mundial de mercado. "Esto nos plantea interrogantes, acerca del paradigma y globalización, con una nueva realidad y con tendencias que tenderán a acrecentarse", explicó.En otro tramo de su discurso inaugural, se preguntó: "¿esperaremos que los cambios los dicte el mercado o debemos repensar nuestras posiciones?", y agregó "nuestras instituciones son el catalizador de las inquietudes y necesidades de las empresas que son la razón misma de nuestra existencia, por lo que este posible cambio de tendencias nos obliga a plantear diferentes estrategias. Estamos convencidos que debemos profundizar la integración con las economías que no son afines, y plantear el intercambio con las economías más desarrolladas de manera que nuestros intereses y necesidades estén contemplados. Deberemos trabajar en el mejoramiento de nuestros instrumentos y organización de las empresas y racionar los fondos que los Estados destinan a tal fin de mejorar la efectividad", destacó.A modo de cierre, dijo que "vamos a trabajar para afianzar nuestra relación institucional para asegurar desde nuestro lugar el crecimiento para el intercambio con beneficios para nuestras economías, brindarle a nuestras empresas y a los estados, nacional provincial y municipal, la confianza de que nos vean como interlocutores calificados en los temas de comercio internacional para lo que trabajamos todos los días", concluyó.Recordemos que durante la mañana de ayer, se llevó a cabo la Misión Inversa, organizada conjuntamente con la AAICE – Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional-, la Agencia Santa Fe Global, la Municipalidad de Rafaela y la Cámara de Comercio Exterior de Rafaela. Ocho operadores internacionales del sector Autopartes llegaron del exterior para participar de esta propuesta, que fue "muy productiva", según le explicaron a LA OPINION.Otro de los discursos esperados, fue el del gobernador Lifschitz. Sobre el evento en sí dijo que "se ha metido en el calendario" de las actividades empresarias de la provincia y de todo el país y agregó que "Rafaela es el centro de una región exportadora, industrial muy fuerte y un punto de referencia en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior", manifestó el primer mandatario provincial.Además, destacó que "para mí es muy importante, donde estamos en un momento de dificultades con la economía, pero también con muchas expectativas de que las cosas mejoren y en donde el rol de las empresas, industrias con capacidad exportadora, que pueden exportar no solamente materia prima, sino valor agregado industriales, es realmente muy pero muy importante. Por eso espero que este encuentro sirva para motivar a los empresarios y generar nuevas alternativas y profundizar la articulación entre el sector público y privado", dijo el Gobernador.Por su parte, el intendente de la ciudad destacó que este acto central se realizará en el Viejo Mercado y lo relacionó con el presente de la ciudad: "la particularidad es que este año elegimos el Viejo Mercado que implica simbólicamente el trabajo conjunto que venimos haciendo con la Cámara de Comercio Exterior y con el Centro Comercial. Además, significa un Estado presente en todo lo que es la actividad productiva, donde estamos atravesando un momento complicado, difícil, pero este Congreso es un enorme acto de fe, augurando que el futuro va a ser mejor que el presente que estamos viviendo y de hecho estamos trabajando para eso", agregó.Castellano agradeció a todas las instituciones que se sumaron a esta cuarta edición, como así también a la Cámara de Comercio Exterior que hicieron posible la continuidad de este Congreso. "Tenemos expectativas en la Rafaela que se viene, nuestra matriz productiva. Tenemos casi 90 destinos en donde se llevan los productos de la cuidad y está claro que pensando en la Rafaela de los 150 años, es lo que hay que potenciar. Hoy la competencia no sólo se da con países con países, sino también con ciudades con ciudades y hoy estamos ante un desafío enorme en la Argentina de ser más competitivos y eficientes, con una producción que se transforma".A modo de cierre, dijo que "Rafaela tiene esa institucionalidad, ese vínculo, que genera un entorno a la producción, que es importante para darlo como soporte para hacer estas cosas y muchos otros eventos y realizaciones que venimos haciendo con la Cámara, como las ferias o las misiones comerciales, donde desde el Municipio acompañamos. Estamos ante un desafío de cambio, con una mirada de construcción de un puente para la Rafaela de los 150 años y esta señal de poder seguir adelante el Congreso, es parte de esa construcción", cerró.En cuanto a las actividades, ayer al mediodía se realizó la reunión de la Federación de Cámara de Comercio Exterior de la República Argentina (Fecacera) donde el propio López junto al secretario de Desarrollo, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach, y el subsecretario de Comercio Exterior de la Provincia, Carlos Braga, encabezaron una bienvenida formal a las delegaciones (ver página 9).