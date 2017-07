El perottismo presentó a Ródenas y centra su campaña en la seguridad

La ex jueza rosarina Alejandra Ródenas se presentó ayer en Rafaela como la candidata del sector justicialista que encabeza el rafaelino Omar Perotti y su sola presencia ubica al tema de la seguridad como el principal tema de campaña que se llevará a las internas de agosto.Ródenas visitó la sede local del PJ junto al intendente Luis Castellano y al senador Alcides Calvo, quienes mostraron su respaldo y destacaron su trayectoria. Cabe recordar que se trata de la jueza que procesó a una parte de la banda "Los Monos" y la que llevó adelante la causa por el asesinato del presunto narco Luis Medina.Si bien renunció a su cargo, la inseguridad sigue siendo su principal preocupación. En este sentido, cuestionó la reforma judicial impulsada por el actual Gobierno Provincial y señaló que la depuración en la policía provincial no ha sido suficiente.Además, marcó terreno en el ámbito político diferenciándose tanto del Gobierno Nacional como del Provincial, y no ahorró críticas a su contrincante en las próximas internas de agosto: Agustín Rossi."La Provincia ha llevado adelante una reforma judicial que no está funcionando", sentenció la ex magistrada y señaló una escasez de recursos, tanto materiales como humanos, para poder implementarla."Lo que hizo la Provincia fue una gran puesta en escena, monumental en cierta medida, sin entender de que a la Provincia de Buenos Aires le llevó, por ejemplo, veinte años para su reforma judicial. En Santa Fe se intentó implementar en tres. Y se está implementando mal. Básicamente porque no hay una apoyatura desde las fuerzas de seguridad", argumentó.También hizo referencia a la abundancia de los juicios abreviados. "El juicio abreviado es una herramienta eficaz si realmente conlleva a la finalización de ese proceso, con una sentencia ejemplificadora. Hay que ser muy cuidadoso con el tema de abreviar. A veces abreviar es economizar tiempos. Pero a veces también es resolver a corto plazo, algo que a largo plazo va a volver a estallar", aseveró.Con una postura firme en el tema y mostrando un gran conocimiento en la materia, la abogada dijo que aún quedan cuestiones por resolver en el funcionamiento de la policía. "Tenemos una fuerza policial que ha sufrido un desgaste muy grande, producto de los intentos por depurar la fuerza. Pero hemos tenidos casos puntuales donde se ha verificado la participación de policías en hechos narcocriminales. Por eso sigue siendo un tema para trabajar", señaló.Más allá de esto, Ródenas marcó la necesidad de planificar un plan integral de seguridad para la Provincia."Hay que pensar un plan de seguridad integral para todos. No solamente para las dos grandes ciudades que son las que aparentemente tendrían la mayor tasa de conflictividad. Hay que pensar en las localidades chicas también", completó.Ródenas mencionó que el déficit de las políticas públicas no sólo se notan en materia de seguridad, sino que también existen muchos aspectos por trabajar, realizando una crítica general al Gobierno de Miguel Lifschitz. "Hay un Gobierno provincial que ha desoído los reclamos regionales y sectoriales, y que está más ocupado en este momento en hacer campaña. Por eso hay que poner esos reclamos en la mesa de discusión y hay que llevarlo a los espacios que corresponden", opinó.En este sentido, describió que el peronismo santafesino tiene un gran desafío en estos tiempos. "La posición del peronismo es fundante en relación a la producción, al trabajo y al empleo. Nos avala una historia, una tradición y una trayectoria. A mí me acompañan dirigentes que han sostenido un modelo de producción y de desarrollo, a pesar de la poca colaboración por parte del Gobierno Nacional en este año y medio, y por parte del Gobierno Provincial claramente durante los últimos 10 años".Y subrayó sus diferencias con el kirchnerismo. "A Agustín Rossi le gusta adjudicarse todos los títulos. Y, sobre todo, el de definirse como único peronista. A mí me parece que el kirchnerismo es una etapa del peronismo. El movimiento nacional es mucho más amplio, mucho más grande. Restringir la mirada del peronismo al kirchnerismo, no sólo es expulsivo para el resto de los peronistas, sino también para los sectores independientes que mucho han apoyado a la Provincia de Santa Fe", concluyó.