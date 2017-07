La vidriera que miran todos

, que si bien no pudo lograr el objetivo de permanencia, tuvo un buen torneo. Los ojos puestos por varios clubes en tratar de contar con los jugadores de la ‘Crema’, dan muestras claras de ello. El rendimiento de los dirigidos por el ‘Chocho’ Llop cumplieron, prácticamente en su mayoría, y tuvieron buenos desempeños. Y así es quefue una de las revelaciones del último certamen de Primera con 8 goles, sonó en varios clubes y seguirá su carrera en San Lorenzo., que debía volver a Racing, fue vendido por la ‘Academia’ (el 80%) y vestirá la casaca de Estudiantes de La Plata.ya se entrena en el Emelec de Ecuador y, que parecía tener todo acordado con el Newell's de Llop, finalmente no jugará en la 'Lepra' y parece que su destino estará ligado a Tigre, donde hace días arreglaron Rodrigo Depetris y el rafaelino Alexis Niz., que terminó su préstamo, volvió a Belgrano y se quedaría en el ‘Pirata’.también tiene todo encarrilado para seguir en Primera (sonó fuerte en Godoy Cruz pero aún no hubo mayores novedades).No hay que olvidarse de la posibilidad que tuvieron, en las convocatorias a los entrenamientos, y luegoen la Selección Sub-20 y su participación en el Sudamericano que se disputó en Ecuador. Incluso Borgnino con un pie en el Sporting Braga de la primera de Portugal. Como así también del rumor que surgió sobrey el seguimiento del cuerpo técnico del seleccionado de Suiza.En la jornada de ayer el representante Juan Dávola, en diálogo con Red del Plata, confirmó un interés de Estudiantes por. “Presentaron una propuesta por Gaggi pero la dirigencia de Atlético por ahora no piensa desprenderse de él”, y agregó: “La propuesta es por un año a préstamo y con una opción de compra”. Gaggi, con un puñados de minutos en cancha en el cierre del torneo, y un futuro prometedor, ya despertó el interés de otros clubes.Hasta el propio Llop seguirá en Primera, dirigiendo a Newell’s. Aún resta definir lo que sucederá con, que en principios continuaría en Alberdi, pero que por estas horas regresó a Cerro Porteño, club dueño de su pase y con el cual se entrena.