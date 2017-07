Primeros minutos de fútbol con dos cambios

De cara al debut el sábado ante 9 de Julio, Barraza le dio participación en el once titular a Buenanueva y Salmerón

El plantel superior de Ben Hur realizó ayer el primer entrenamiento futbolístico de cara al encuentro inicial por el Federal B, el sábado a las 17 frente a 9 de Julio como visitante.En el estadio Parque, primero el entrenador Gustavo Barraza estuvo un largo rato entrenando definición con los delanteros. Desde los costados, los laterales y volantes ofensivos lanzaron muchos centros para que los hombres de área exigieran a los arqueros Marcos Cordero y Emanuel Pagliero.Cabe acotar que no formaron parte del trabajo de la víspera por diferentes lesiones, el volante Alejandro Carrizo, y los atacantes Sergio Rodríguez y Emir Izaguirre, este último ya descartado. Lo propio aconteció con el defensor Marcos Torres y el media punta Matías Caballero, que en el momento de la práctica se les efectuaron sendas ecografías, con lo cual difícilmente puedan ser tenidos en cuenta por el DT. De todos modos, se evaluará entre hoy y mañana entre los que puedan evolucionar para ver si alguno puede ser utilizado.Con este panorama, al momento de hacer fútbol, el entrenador paró el siguiente equipo titular: Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Luciano Kummer y Nahuel Buenanueva; Gastón Salmerón, Nicolás Pautasso, Julio Montero y Gustavo Udrizard; Matías González y Juan José Weissen. Esto equivale a decir que hubo dos modificaciones tomando como referencia el once que quedó eliminado ante Florida de Clucellas en la Copa Santa Fe, Buenanueva (que estaba suspendido en ese torneo) por Pavetti y Salmerón por Forni.Por su parte, el equipo alternativo -que en su gran base jugará el torneo Clausura de Liga- alistó a Emanuel Pagliero; Marcos Rodríguez, Ezequiel Kinderknecht, Juan García (regresó al Club luego de un par de temporadas) y Martín Alemandi; Leandro Sola, Ignacio Forni, Maximiliano Pavetti y Gabriel Acastello (Ramiro Contrera); Daniel Gómez y Pablo Palomeque.Luego de algunos minutos, Forni pasó para el equipo titular en lugar de Pautasso y lo propio hizo Pavetti por Salmerón, pasando Udrizard a jugar por el costado derecho. En líneas generales, el entrenamiento -que finalizó 0 a 0- no fue demasiado productivo para el conjunto principal, pero quedan por delante un par de prácticas para que Barraza defina el equipo.