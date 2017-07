Recta final en Inferiores

El torneo Oficial de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su 13º capítulo. Al certamen le restan cinco fechas, de las 18.

En la Zona Sur, La Hidráulica de Frontera lidera los torneos de Sexta, Séptima y en Octava, que empató, fue alcanzado en la cima por Zenón Pereyra, que ganó. El certamen de Novena por el momento es de Atlético María Juana.

Por la Zona Norte Ramona sigue firme en la Séptima y Octava, mientras que en Sexta Moreno igualó pero no lo pudieron aprovechar Ramona ni Tiro Federal, que también empataron. La Novena sigue siendo comandada por Aldao y Ataliva, siendo el ‘Depor’ el escolta a un punto.



Todo lo acontecido en la 13º fecha con Talleres de María Juana con ‘ventana’, en la zona sur.



ZONA SUR



Sexta División: Zenón Pereyra 2 (Santino Turina y Estéfano Venturini) - Florida de Clucellas 3 (Rolando Ferreyra x 2 y Juan Cruz Montenegro), Bochazo 2 (Ezequiel Segovia y Lautaro Vachillere) - Sp. Santa Clara 4 (Kevin Cabrera Viera x 2, Marcos Cavallo y Alexis Imoberdorf), San Martín de Angélica 0 - La Hidráulica 2 (Federico Bailone y Braian Torres), Atlético María Juana 2 (Gabriel Reigert y Santiago Caletto) - Dep. Josefina 3 (Mateo Genesio, Bruno Martina y Tomás Rassetto).



Séptima División: Zenón Pereyra 4 (Santino Turina x 3 y Tomás Areco) - Florida de Clucellas 1 (Daniel Dobler), Bochazo 0 - Sp. Santa Clara 0, San Martín de Angélica 1 (Juan Cruz Banchio) - La Hidráulica 3 (Gastón Amaya x 2 y Guillermo Guevara), Atlético María Juana 2 (Nicolás González y Gabriel Alarcón) - Dep. Josefina 0.



Octava División: Zenón Pereyra 1 (Leandro Maffini) - Florida de Clucellas 0, Bochazo 1 (Matías Guri) - Sp. Santa Clara 0, San Martín de Angélica 0 - La Hidráulica 0, Atlético María Juana 2 (Ulises Cattani y Damiano Jaime) - Dep. Josefina 0.



Novena División: Zenón Pereyra 0 - Florida de Clucellas 0, Bochazo 1 (Alexander Barrios) - Sp. Santa Clara 2 (Juan Suppo y Axel Espósito), San Martín de Angélica 2 (Luca Bortolón y Franco Borgarello Boschetto) - La Hidráulica 1 (Tomás Voco), Atlético María Juana 6 (Gino Pautasso x 2, Nicolás Dominino x 2, Valentino Romero, Máximo Jacob) - Dep. Josefina 2 (Julián Cabrera y Bautista Rassetto).



Próxima fecha (14ª): La Hidráulica vs. Atlético (MJ), Sp. Santa Clara vs. San Martín, Florida de Clucellas vs. Bochófilo Bochazo, Talleres (MJ) vs. Zenón Pereyra. Libre: Deportivo Josefina.



ZONA NORTE



Sexta División: Dep. Ramona 1 (Luciano Bessone) - Sp. Roca 1 (Joaquín Ulman), Arg. Vila 0 - Tiro Federal de Moisés Ville 0, Dep. Aldao 0 - Arg. Humberto 4 (Julián Campo, Patricio Ulibarrie, Abel Chiappero y Darien Duarte), Moreno de Lehmann 2 (Federico Rocca y Eugenio Gaido) - Dep. Tacural 2 (Joaquín Suárez y Jairo Valdez). A Independiente Ataliva le dieron los puntos ya que Unidad Sancristobalense no presentó la divisional.



Séptima División: Dep. Ramona 3 (Matías Guglielmone x 2 y Tomás Panero) - Sp. Roca 1 (Matías Ribalta), Arg. Vila 0 - Tiro Federal de Moisés Ville 1 (Alexander Fernández), Dep. Aldao 0 - Arg. Humberto 2 (Ciro Leineker y Ángel Rojas), Moreno de Lehmann 3 (Mateo Castilla y Facundo Varengo) - Dep. Tacural 0, Unidad Sancristobalense 0 - Independiente Ataliva 1 (Julián Ricarte).



Octava División: Arg. Vila 1 (Facundo Ferreyra) - Tiro Federal de Moisés Ville 3 (Natanael Villaba x 2 y Tomás Cerrudo), Dep. Aldao 1 (Rodrigo Bonazza) - Arg. Humberto 1 (Tomás González), Unidad Sancristobalense 0 - Independiente Ataliva 2 (Octavio Churruarin y Máximo Abratte). Al Dep. Ramona y a Moreno le dieron los puntos ya que Sp. Roca y Tacural no presentaron las divisionales.



Novena División: Dep. Ramona 1 (Nahuel Iglesias) - Sp. Roca 0, Arg. Vila 0 - Tiro Federal de Moisés Ville 4 (Valentín Cerrudo x 2, Martín Barale y Alejo Karchevzky), Dep. Aldao 1 (Bautista Beccaria) - Arg. Humberto 0, Moreno de Lehmann 3 (Yoel Barberis x 2 y Fernando Turquetti) - Dep. Tacural 0, Unidad Sancristobalense 1 (Lucas Paiva) - Independiente Ataliva 3 (Valentino Biondi, Sebatián Sereno y Juan Trossero).



Próxima fecha (14º): Arg. Humberto vs. Moreno de Lehmann, Tiro Federal vs. Dep. Aldao, Sp. Roca vs. Arg. Vila, Independiente Ataliva vs. Dep. Ramona, Dep. Tacural vs. Unidad Sancristobalense.