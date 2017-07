Rivales para Santa Fe en el Argentino

La Unión Argentina de Rugby confirmó que el Campeonato Argentino de Mayores se pondrá en marcha el 4 de noviembre. El seleccionado superior de la Unión Santafesina de Rugby, que será dirigido por Federico Fernández, competirá en la Zona Ascenso A, junto a los combinados de Nordeste, Entre Ríos, Mar del Plata, Sur y Uruguay.En el Ascenso B estarán Alto Valle, Santiago del Estero, San Juan, Chubut, Oeste de Buenos Aires y Austral. Por su parte, en la Zona Campeonato, lo harán Buenos Aires, Cuyo, Salta, Córdoba, Rosario y Tucumán.El debut del conjunto santafesino está previsto para el 4 de noviembre, en el cual será local frente a la Unión de Rugby de Sur, conformada por jugadores de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. Luego, el 11 de noviembre, será el turno del clásico, en la ciudad de Paraná, frente a la Unión Entrerriana de Rugby, y en la tercera fecha, el 18/11, lo hará como visitante frente a la Unión de Rugby del Nordeste.La cuarta fecha a concretarse el 25/11 será anfitrión de la Unión de Rugby del Uruguay, y luego, el 2 de diciembre, recibirá a la Unión de Rugby de Mar del Plata. El dato es que el 16/12 se jugarán los partidos de Permanencia vs. Zona Campeonato, que lo jugarán el 6to clasificado de la Zona Campeonato vs 1ero de Ascenso A y el partido de Permanencia de Ascenso A, que lo jugará el 6to clasificado de dicha zona vs el 1ero del Ascenso B. Ambas localías serán determinadas por sorteo.