El mejor motor del año tiene válvulas rafaelinas

El motor Ferrari 488 GTB, que hace pocos días recibió el "International Engine of the year Award 2017" está equipado con válvulas hechas por Basso S.A. en Rafaela, Santa Fe.

La Engine Expo realizada en Stuttgart a fines de junio pasado fue el escenario ideal en el que se informaron los ganadores de cada una de las 12 categorías en los que competían los mejores motores del mundo. Hasta esa primera instancia, la fábrica de válvulas rafaelina Basso S.A. había llegado equipando a tres buenos exponentes; el Alfa Romeo 2.9 litros, V6 twin-turbo; el Ferrari 3.9 litros biturbo V8, y el poderoso Ferrari de 6.3 litros V12 que competían en la terna de “Motor de Alto Rendimiento”. Mientras que el Alfa Romeo participaba además en el segmento de “Nuevo Motor”.De cada una de las categorías resultó un ganador y, finalmente, utilizando impresiones subjetivas y conocimientos técnicos, tales como la economía de combustible, ruido, suavidad, desempeño y conducción, el jurado escogió a solo uno. El mejor entre los mejores, seleccionado por más de 65 periodistas especializados de todo el mundo, resultó ser el Ferrari 488 GTB equipado con cuatro válvulas en cada uno de sus ocho cilindros en “V”.CARACTERISTICASTECNICASEl desarrollo de Ferrari que se impuso en Stuttgar, en el marco de la Engine Expo que se realizó en el Trade Fair and Convention Center, cuenta con un Motor V8 de 3.902cm3 y 32 válvulas (16 de admisión / 16 de escape). Inyección directa biturbo. Entrega 670CV de potencia a 8.000 rpm y un par máximo de 760 Nm en séptima marcha a 3000 rpm. Su sobrealimentación se habría desarrollado para minimizar al máximo el turbo-lag y conseguir que la respuesta sea temprana, de 0.8 segundos a 2.000 rpm.En cuanto a aceleración, sus números son realmente espectaculares: de 0 a 100 km/h en 3.0 segundos y de 0 a 200km/h en 8.3 segundos. Posee una distribución DOHC y alcanza una velocidad máxima de 330 km/h.El “Enginge of the year” es un concurso anual para los motores de combustión interna de la industria automotriz, juzgado por un panel de periodistas organizado por las revistas automotrices de UKi Media & Events. El concurso, que entrega uno de los premios más codiciados por la ndustria del automóvil, se inició en 1999 y no es la primera vez que motores equipados con “Válvulas 3B”, llegan a una instancia final. Durante 2015 McLaren se había sumado a la lista junto a Ferrari y Alfa Romeo de los nominados a mejor motor del año provistos por Basso S.A.Los mejores diseñadores a nivel mundial participan junto a los principales ejecutivos de las marcas globales esta muestra en la que se realizan lanzamientos de las últimas innovaciones del sector.