Rossi presentó su candidatura señalando la crisis económica

Con un formato diferente, Agustín Rossi presentó ayer en Rafaela la lista de candidatos a diputados nacionales que encabeza, y con la que aspira a obtener una banca de diputado nacional en las próximas elecciones.

El acto tuvo lugar ayer en la sede del Sindicato de la Carne y contó con la presencia de una decena de nombres que integran la nómina de Unidad Ciudadana, la misma lista que en provincia de Buenos Aires tendrá como candidata a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En esta oportunidad, Rossi se paró de cara a los medios y, a sus espaldas, se ubicó el nutrido público que asistió al evento. Representantes de sindicatos locales, integrantes de agrupaciones de Derechos Humanos y militantes en general, secundaron a Rossi y dieron el marco al discurso que dio el ex Ministro de Defensa de la Nación.

La otra novedad del encuentro estuvo dada en la rúbrica pública de compromiso con 17 puntos que tanto Rossi como el resto de los candidatos llevarán adelante en caso de llegar al Congreso de la Nación.

En cuanto a sus dichos, el histórico dirigente se mostró atento en identificarse como una lista de opositora y se diferenció de otras propuestas que mantienen una relación ambigua con el Gobierno Nacional. Además, hizo hincapié en la situación económica y las consecuencias que tuvieron las medidas tomadas en los últimos 18 meses. En este sentido prometió que la primera medida que impulsará si es legislador será congelar por un año las tarifas de las servicios.



PONER EN AGENDA

LA CRISIS

Tras el acto, Agustín Rossi habló con los medios locales. En primer lugar, expresó su "solidaridad con los trabajadores del diario La Opinión" y anheló que en el corto plazo se pueda resolver la situación que está afectando también a otros medios.

Luego definió cuál será el principal tema de campaña: la crisis financiera. "Unidad Ciudadana es una propuesta política electoral que intentará poner en la agenda de la campaña la problemática cotidiana de los santafesinos", expresó.

Rossi brindó un panorama de la situación económica y consideró que cada vez más son los santafesinos que se endeudan para poder llegar a fin de mes y que a quienes se quedan sin trabajo, les cuestas muchísimo volver a encontrarlo. Además dijo que hay muchos comercios que tienen que cerrar sus puertas y que son muchas las industrias que no pueden soportar la importación indiscriminada de bienes.

Por eso destacó el compromiso público firmado. "Nuestra primera propuesta en caso de llegar al Congreso de la Nación va a ser un planteo de congelar las tarifas para todo el año que viene. Eso va a significar un alivio inmediato para el consumidor, para la industria y el comercio", sostuvo.

"Nuestra propuesta es claramente opositora. No tenemos nada que ver con el modelo económico neoliberal, no tenemos punto de contacto con un modelo que ajusta y que genera empobrecimiento a los argentinos. Y reconocemos en la figura de Cristina Fernández de Kirchner un liderazgo claro e insustituible", agregó.



"NO SOMOS

UNA ISLA"

Entre los candidatos que se encontraban presentes junto a Rossi estuvo el rafaelino Lucio Barindelli, de trayectoria en la militancia sindical y activa participación contra los tarifazos en los servicios públicos.

Barindelli contó que hasta hace un tiempo, en las reuniones locales de la CGT, cada uno de los secretarios generales podía contar cuáles eran los logros de su sindicato, los porcentajes de sus paritarias, las obras que inauguraban. Pero que desde diciembre del 2015 a esta parte, cada plenario "es un lamento eterno".

Luego hizo mención a un par de situaciones que afectaron al comercio y a la industria local, poniendo en números a la realidad local. "No somos una isla. Las decisiones que toma el Gobierno de Macri nos afectan y mucho. Al día de hoy, Rafaela tiene un índice de desocupación que es el más alto de los últimos 15 años", puntualizó.