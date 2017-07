A Macri le preocupa más la inflación que el dólar

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El dólar continuó ayer su escalada y sumó 13 centavos, hasta los $17,18 promedio para la venta, con una mayor demanda en medio de un clima preelectoral que empieza a influir cada vez más sobre la plaza cambiaria. Si bien algunos bancos lo llegaron a ofrecer a $17,30, según un promedio del Banco Central el billete cerró a $16,73 para la compra y $17,18 para la venta.La divisa continuó así con la aceleración en el inicio del semestre, y subió 31 centavos en lo que va de julio. Luego de trepar 46 centavos en la última semana de junio, la divisa acumuló un incremento de 77 en sólo 7 jornadas operativas. La nueva escalada provocó una devaluación del 75% desde que Mauricio Macri asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 2015 cuando el valor oficial era de 9,82 pesos.La proximidad de las elecciones primarias impulsaron, así, desde fines de junio la demanda de divisas, hecho que coincidió con la altura del año, en la que se cobra el medio aguinaldo, una baja en la oferta -menor liquidación de dólares de los exportadores- y la cercanía de las vacaciones de invierno.El mercado espera un dólar de hasta $17,80 para los próximos seis meses de este año, al corregir la cifra al alza, aunque confía en una desaceleración de la inflación, indicó ayer el Banco Central. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de junio difundido por la autoridad monetaria señaló que "los pronósticos del nivel de tipo de cambio nominal promedio mensual esperado para los próximos 6 meses de 2017 se ubica entre $16,50 y $17,80".El informe aclaró que "las expectativas sobre esta variable se corrigieron al alza nuevamente para todos los períodos relevados". Señaló, además, que a fines de 2017, los analistas consultados proyectan que el nivel del tipo de cambio nominal alcanzaría los $17,80 en el promedio mensual, cifra por encima del pronóstico previo. El sondeo arrojó que la proyección para diciembre de 2018 se elevó a $20,20.Respecto de la inflación, el estudio difundido por la autoridad monetaria señaló que los participantes del REM "mantuvieron prácticamente estables sus pronósticos mensuales de inflación del nivel general del IPC-GBA y la proyección para 2017 en 21,6%"."BAJAR LA INFLACION"El presidente Mauricio Macri pidió que "los argentinos no se preocupen por el dólar" y, en cambio, llamó a mirar cómo "bajar la inflación", así como también anunció que a fin de año propondrá "un nuevo sistema tributario" para reducir impuestos para que "se recaude menos de más gente". "El dólar flota: sube y baja. Hace un mes hablábamos de lo bajo que estaba. No me preocupa. Claramente, esto beneficia a las economías regionales, a la generación de empleo. Si sucede, es porque hace a un equilibrio en la economía. No hay de qué preocuparse", sostuvo el mandatario.En diálogo con Cadena 3, el jefe de Estado intentó tranquilizar a la población, aunque reiteró que "por lo que hay que preocuparse es por bajar la inflación, por trabajar en las empresas para bajar lo costos y ofrecerle a los argentinos productos de calidad y más barato".Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que "era previsible" dentro de las pautas presupuestarias un aumento del dólar y rechazó la "especulación" con "el discurso de la bicicleta financiera". "Los argentinos no están pendientes del tipo de cambio porque hay esta flexibilidad necesaria. Y esto destierra todo el discurso sobre las bicicletas financieras, justamente porque no hay seguro de cambio", argumentó el ministro coordinador.